Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Merve Demirci oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Merve Demirci'nin "Birdenbire Olmaz" isimli bestesi birinci oldu.
Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finali, Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada, sözü ve müziği Merve Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan "Birdenbire Olmaz" isimli beste birinci seçildi.
Hakan Kartal'a ait olan "Bekle Efendi" isimli beste ikinci, Gözde Yüksel Çetin'e ait olan "Hisset" isimli beste ise 3'üncü oldu.
Yarışmada en iyi yorumcu ödülü de "Birdenbire Olmaz" bestesini yorumlayan Ezgi Gürbüz'e verildi.
Finalistlere ödülleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından verildi. KUSAV Onur Ödülü ise KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından, profesyonel müzik yaşamına ilk adımını 1986 yılında Altın Güvercin Sahnesi'nde atan Fatih Erkoç'a verildi.
Erkoç, ödülünü aldıktan sonra 1986 yılında birinci olduğu "Yol Verin A Dostlar" isimli bestesini seslendirdi. Öte yandan, yarışma finalinde sanatçı Sertab Erener de sahne aldı.
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