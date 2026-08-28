Latin Amerika’dan Asya’ya: Türk dizileri dünyayı nasıl fethetti?

Türk dizileri son yıllarda yakaladığı satış başarısıyla küresel yayın pazarının en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Küresel izleyici talebini kısa sürede %180’in üzerinde artıran yapımlar, Latin Amerika’dan Güney Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada milyonlarca kişiye ulaşıyor. İşte, Dünyada en çok izlenen Türk dizileri...

MUHTEŞEM YÜZYIL Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatıldığı dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Tarihi atmosferi başarılı bir şekilde ekranlara taşıyan Muhteşem Yüzyıl’ı izleyen ülkeler arasında Avrupa, Amerika, Balkan ve Orta Doğu ülkeleri bulunuyor. 70’ten fazla ülkede gösterilen Muhteşem Yüzyıl bu zamana kadar 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Dizinin hayranları arasında Amerikalı rapçi Cardi B bile bulunuyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL Özellikle Güney Asya ve Orta Doğu'da resmi devlet televizyonlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul, sadece Urduca dublajlı resmi YouTube kanalı milyarlarca izlenme rekoru kırmıştır. Diriliş Ertuğrul küresel talep analiz şirketi Parrot Analytics'in verilerine göre, dünyada "en çok dijital talep gören ilk 5 dizi" arasına girmeyi başaran tek Türk dizisidir. Dizinin konusu ise 13. yüzyıl döneminde geçen Diriliş Ertuğrul’da Kayı boyunun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelesi anlatılır.

KARA PARA AŞK Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can’ın kadrosunda yer aldığı Kara Para Aşk, TİM ve medya veri merkezlerinin raporlarına göre, dünya genelinde en çok hasılat (finansal getiri) sağlayan Türk dizisidir. Latin Amerika ülkelerindeki resmi TV kanallarında prime-time kuşağında en çok izlenen yabancı yapım unvanını uzun süre korumuştur. Dizide polisiye ve aksiyon unsurlarının yer aldığı dizinin konusu komiser Ömer ile tasarımcı Elif’in hayatını anlatıyor

KARA SEVDA Kara Sevda dizisi, 2017 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovela" ödülünü alan ilk ve tek Türk dizisi olarak adını resmi olarak dünya televizyon tarihine yazdırmıştır. 110'dan fazla ülkeye satılarak resmi izleme listelerinde üst sıralarda yer almıştır. Dizi, dar gelirli bir ailenin maden mühendisi olan oğlu Kemal Soydere ile zengin bir ailenin ressam kızı Nihan Sezin'in imkansızlıklar, mucizeler ve intikamla dolu aşk hikayesini anlatır.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile tüm Latin Amerika pazarında resmi reyting ölçümlerinde gün birinciliği alan nadir dizilerdendir. Dizide, İzmir'in bir balıkçı köyünde nişanlısı Mustafa ile evlilik hayalleri kuran temiz kalpli Fatmagül, bir gece trajik bir şekilde dört adamın saldırısına ve tecavüzüne uğrar. Olayın üstünü örtmek ve zengin çocuklarını kurtarmak amacıyla yürürlükteki eski yasal boşluklar ve baskılar kullanılarak Fatmagül, o gece olay yerinde olan ancak ona dokunmayan Kerim ile zorla evlendirilir.

BİNBİR GECE 2006 yapımı Binbir Gece adlı dizi, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in dizideki aşkını gerçek hayata da taşımayı başardı. Set arkadaşlığı evliliğe ve zamanla hayat arkadaşlığına dönüştü. Özellikle Araplar tarafından sıkı bir şekilde takip edilen bu çiftin ünü bu dizi sayesinde epey arttı. Öyle ki Avrupa’da en çok izlenen yabancı diziler arasında yerini alan dizi Güney Amerika’da da en çok izlenenler arasında yerini aldı. Dizinin yayınlandığı ülkeler ise saymakla bitmiyor: Endonezya, Macaristan, Arjantin, Peru, Kolombiya, Şili, Rusya ve Polonya.

AŞK-I MEMNU Türkiye televizyon tarihindeki %70'lik resmi yerli reyting rekorunun (final bölümü) yanı sıra, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da en çok tekrarı yayınlanan ve her yayınlandığında resmi listelere giren kült yapımdır. Dizide zengin iş insanı Adnan Ziyagil'le evlenen Bihter'in Ziyagil'in yeğenine aşık olması anlatılır. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı ölümsüz romanından uyarlanmıştır.

EZEL Sadece orijinal haliyle izlenmekle kalmayıp, senaryo hakları resmi olarak en çok ülkeye satılan ve yabancı adaptasyonu (uyarlaması) yapılan Türk dizilerinden biridir. Özellikle Balkanlar pazarında resmi izlenme oranlarında liderdir. Dizinin konusu şudur; Mahalle berberinin oğlu olan Ömer Uçar, askerden döndükten sonra en yakın dostları Ali ve Cengiz ile büyük aşkı Eyşan tarafından kurulan bir tuzakla karşı karşıya kalır. İşlemediği bir kumarhane soygunu ve cinayetin suçu üzerine yıkılan Ömer, müebbet hapis cezasına çarptırılır. Hapishanede hayatını değiştirecek olan mafya babası Ramiz Karaeski (Ramiz Dayı) ile tanışır; onun koruması ve akıl hocalığı altında tamamen yeni bir insana dönüşür. Çıkan bir hapishane isyanında öldü olarak gösterilen Ömer, estetik ameliyatla yüzünü ve sesini değiştirerek Ezel Bayraktar adıyla adeta küllerinden doğar.