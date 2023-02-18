LeMan'dan Süleyman Soylu kapağı
Mizah dergisi LeMan, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" diyen Süleyman Soylu'yu kapağına taşıdı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, kapağında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yer verdi.
Soylu, katıldığı bir canlı yayında "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" demişti.
Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yazmıştı.
??Süleyman Soylu: 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'.— LeMan (@lemandergisi) February 17, 2023
??Barış Atay: ‘Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz’. pic.twitter.com/fXBkfzu2Hk
En Çok Okunan Haberler
-
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti
- 'Depremzede çocuk' fetvası!
- Can kaybımız artıyor!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi
- 'İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı var'
- Kazanla ihale kaşıkla bağış!
- 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'