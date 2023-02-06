M. Halim Spatar'dan 'Bir Yanımız Hep Çocuk Kaldı'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 00:04

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 00:04





“Yaşamımın iyi ya da kötü hiçbir anından vazgeçemem. Eksiğiyle, fazlasıyla beni ben yapan bunlardır. Hapishaneler, sürgünler, hücreler, sanatoryumlar, güzellikler, çirkinliklerle beni ben yapan şeyler. (...) Pek çok insan tanıdım. Çoğunu sevdim. Hapishanede bana taban tabana zıt kimseleri tanıdım, çok değerli yanlar taşıdıklarına tanık oldum. Siyasetin ne denli zor, amansız ve kaçınılmaz olduğunu anladım.”

Kitaptan...





Türk solunun bir döneminin önde gelen isimlerinden M. Halim Spatar’ın ölümünden sonra bilgisayarında bulunan ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış anılarını içeren Bir Yanımız Hep Çocuk Kaldı (İletişim Yayınları), Spatar’ın çocukluk günlerinden yürüttüğü siyasal mücadeleye zengin bir tanıklık sunuyor.

M. Halim Spatar’ın doğup büyüdüğü İzmir’den Dünya Barış Festivali’ne, çıkarttığı dergilerden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarına, Türkiye Komünist Partisi’ne yönelik 1951 Tevkifatı’ndan 1980 darbesi sonrasında Mamak Askeri Cezaevi’ndeki zorlu günlere uzanan anılar bir döneme ışık tutuyor.

Kimi çalışma arkadaşlarının Spatar’la ilgili düşüncelerininin de bulunduğu kitapta, eşi Sabahat Spatar’la yapılan bir, Spatar’ın daha önce yayımlanmış kimi yazıları ve yaptığı uzun bir söyleşi, arkadaşlarıyla ve eşi Sabahat Spatar’la mektuplaşmalarından parçalar da bulunuyor.





Bir Yanımız Hep Çocuk Kaldı / M. Halim Spatar / İletişim Yayınevi / 277 s. / 2022.