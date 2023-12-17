Madımak’a anlamlı albüm

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:27

Albüm, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen şair ve doktor Behçet Aysan’ın şiirlerinden bestelenen 16 şarkıyı içeriyor.

Albümün müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken yaparken, albüme adını veren “Yanık Ağıt” şarkısının bestesi de kendisine ait. “Yanık Ağıt”, ülkemizde şiiri onurlandıran nadir çalışmalardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Albüm CD formatında raflarda yerini aldı. Albümün plak formatı da yakında dinleyicilerle buluşacak.