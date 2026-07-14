Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mağusa’da çifte final: Pink Martini ve Sertab Erener sahnede

Mağusa’da çifte final: Pink Martini ve Sertab Erener sahnede

14.07.2026 13:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mağusa’da çifte final: Pink Martini ve Sertab Erener sahnede

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali, bir ay süren sanat maratonunun ardından dünya müziğinin önemli temsilcilerinden Pink Martini ve Sertab Erener konserleriyle perdelerini kapatıyor. 23 Haziran’dan bu yana binlerce sanatseveri Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatrosu’nda ağırlayan festival, bu iki özel konserle 26. yılını tamamlayacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali, bu yıl da müzik, tiyatro ve dansı tarihi mekânlarla buluşturdu. Selin Geçit’in ücretsiz açılış konseriyle başlayan; iki dilli tiyatro oyunlarından Arjantin tangosuna uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapan festival, kapanışı iki büyük konserle yapacak.

Image

ÇOK DİLLİ REPERTUVARIYLA PİNK MARTİNİ

Festivalin uluslararası konukları arasında yer alan ABD'li topluluk Pink Martini, 14 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da sahne alacak. Dünyanın farklı kültürlerinden beslenen çok dilli repertuvarı ve zamansız müzikal tarzıyla bilinen topluluk, tarihi tiyatronun atmosferinde Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak.

Image

KAPANIŞ SERTAB ERENER’DEN

Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali’nin finali ise 16 Temmuz Perşembe akşamı yine saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek Sertab Erener konseriyle yapılacak. Güçlü vokali ve geniş repertuvarıyla tanınan sanatçı, festivalin kültür ve sanat dolu programını sonlandıracak.

ÇEYREK ASIRLIK KÜLTÜR MİRASI

Bugüne kadar çeyrek asırlık geçmişinde Natalie Cole, Jose Feliciano, Goran Bregovic ve Buika gibi dünya starlarının yanı sıra Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Yıldız Kenter ve Genco Erkal gibi Türkiye’nin duayen isimlerini ağırlayan festival, 26. yılında da uluslararası vizyonunu koruyarak bölgenin en önemli sanat buluşması olma özelliğini sürdürdü.

İlgili Konular: #FESTival #Sertab Erener #Gazimağusa #Pink Martini

İlgili Haberler

Manifest konserinde büyük sürpriz: Ajda Pekkan taht üzerinde sahneye çıktı!
Manifest konserinde büyük sürpriz: Ajda Pekkan taht üzerinde sahneye çıktı! Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, müzik grubu Manifest'in Yenikapı konserinde görkemli bir taht üzerinde sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak hayranlarını büyüledi.
Storm Large, Pink Martini’nin çok sesli dünyasını anlattı: '16 yıldır Pink Martini ile sahnede aile gibiyiz'
Storm Large, Pink Martini’nin çok sesli dünyasını anlattı: '16 yıldır Pink Martini ile sahnede aile gibiyiz' Çok dilli repertuvarı ve kültürel zenginliği modern ezgilerle harmanlayan dünyaca ünlü topluluk Pink Martini, 22 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Storm Large, İstanbul konseri öncesinde gazetemizin sorularını yanıtladı.
Ebru Yaşar, yaz turnesinde Ayvalık'ta sahne aldı
Ebru Yaşar, yaz turnesinde Ayvalık'ta sahne aldı Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yaz turnesi kapsamında 10 Temmuz Cuma akşamı sahne aldı. Sanatçı, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği konserde eserlerini senfonik düzenlemelerle seslendirdi.