Mağusa’da çifte final: Pink Martini ve Sertab Erener sahnede

Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali, bu yıl da müzik, tiyatro ve dansı tarihi mekânlarla buluşturdu. Selin Geçit’in ücretsiz açılış konseriyle başlayan; iki dilli tiyatro oyunlarından Arjantin tangosuna uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapan festival, kapanışı iki büyük konserle yapacak.

ÇOK DİLLİ REPERTUVARIYLA PİNK MARTİNİ

Festivalin uluslararası konukları arasında yer alan ABD'li topluluk Pink Martini, 14 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da sahne alacak. Dünyanın farklı kültürlerinden beslenen çok dilli repertuvarı ve zamansız müzikal tarzıyla bilinen topluluk, tarihi tiyatronun atmosferinde Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak.

KAPANIŞ SERTAB ERENER’DEN

Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat Festivali’nin finali ise 16 Temmuz Perşembe akşamı yine saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek Sertab Erener konseriyle yapılacak. Güçlü vokali ve geniş repertuvarıyla tanınan sanatçı, festivalin kültür ve sanat dolu programını sonlandıracak.

ÇEYREK ASIRLIK KÜLTÜR MİRASI

Bugüne kadar çeyrek asırlık geçmişinde Natalie Cole, Jose Feliciano, Goran Bregovic ve Buika gibi dünya starlarının yanı sıra Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Yıldız Kenter ve Genco Erkal gibi Türkiye’nin duayen isimlerini ağırlayan festival, 26. yılında da uluslararası vizyonunu koruyarak bölgenin en önemli sanat buluşması olma özelliğini sürdürdü.