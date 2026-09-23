Mahir Elvan’ın iki oyunu tek kitapta toplandı: Filistin'deki direniş ve Yunus Emre'nin arayışı sahneden raflara taşındı

Trabzon Oda Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen ve izleyiciden yoğun ilgi gören iki önemli tiyatro eseri, Mitos Yayınları aracılığıyla edebiyat dünyasına kazandırıldı. Mahir Elvan tarafından kaleme alınan "Filistin’de Gün Doğumu Gibi" ve "Ben Yunus" isimli metinler, yazarın yayımlanan ilk kitabı olarak tek ciltte toplandı.

Kültür ve edebiyat dünyasında yankı uyandıran eserler; coğrafyaları ve dönemleri farklı olsa da merkezine "insanı", umudu ve hakikat arayışını almasıyla dikkat çekiyor.

FİLİSTİN'DE SAVAŞIN GÖLGESİNDE YARIM KALAN HAYALLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Ceyhun Gen rejisiyle sahnelenen "Filistin’de Gün Doğumu Gibi", geçtiğimiz sezon 16 temsilde yaklaşık 3 bin 500 seyirciye ulaştı. Oyuncu olma hayalinden vazgeçmeyen genç bir kızın hikayesini merkeze alan eser, savaşın yıkıcı etkisini rakamların ötesine geçerek insani boyutlarıyla sahneye taşıdı. Eser, gençlerin ve öğrencilerin bölgede yaşananları sanatın diliyle kavraması amacıyla çok sayıda okul gösterimiyle de izleyiciyle buluştu.





MEDDAHLIK GELENEĞİYLE "BEN YUNUS"

Kitapta yer alan diğer eser olan "Ben Yunus" ise Yunus Emre’nin nefsiyle mücadelesini, kayıplarını ve hakikati arayışını konu edinen tek kişilik bir anlatı olarak öne çıkıyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun meddahlık biçiminden yararlanılarak kaleme alınan oyun, "Buğday mı, nefes mi?" sorusu etrafında insanın maddi ve manevi değerler arasındaki tercihlerini sorguluyor. Eser, yeni sezonda Trabzon Oda Tiyatrosu tarafından tek kişilik meddah performansı olarak sahnelenmeye devam edecek.

Mitos Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan çalışma, tiyatroseverler ve okurlar için iki farklı sahne metnini bir arada sunuyor.