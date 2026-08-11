Mahmud Derviş, Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Konağı’nda anıldı: Şairin gölgesinde

Şairdi, devrimciydi, Filistin’di Mahmud Derviş. 2008’in 9 Ağustos’unda yaşama veda etti. “Ben şiiri haykıracağım/ zındanlarda,/ ben şiiri/ kamçı altında,/ zincir altında,/ kan ter içinde,/ ben şiiri” diyordu: Şair bedenen olmasa da aramızda, haykırıyor yine şiirini.

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 8 Ağustos’ta, Sultanahmet’teki Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Konağı Taş Odası Bahçesi’nde “Mahmud Derviş Anısına Filistin Şiir Akşamı” düzenledi.

Enes Batman’ın sunumuyla yapılan etkinlikte, çağdaş şiirimizin temsilcileri Mahmud Derviş’in şiirlerinin yanı sıra kendi dizeleriyle Filistin için dayanışma mesajı verdi. Direnişin şairinin şiirlerinin gölgesinde Filistin’e selam gönderildi.

‘MAĞLUP OLMAYACAĞIZ’

Program, Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye’nin açış konuşmasıyla başladı. Atiye, Mahmud Derviş’in “Ey Yürüyenler” şiirini Arapça olarak okudu. Ardından şunları söyledi: Gazze’den, Filistin’den İstanbul’daki bütün dostlarımıza, İstanbul’daki arkadaşlarımıza, beyefendilere, hanımefendilere ve çocuklara kucak dolusu selamlar sunuyorum. Yırtılmış ve yıkılmış defterlerden ve yıkılmış evlerinden, ayakta kalabilen okullarda yaşamaya çalışan çocuklardan selam size. Onlar kaldıkları mülteci kamplarındaki kadınlardan bu şiirleri yazdılar. Ve direnişin şiirlerini onlar yazdılar. Muhakkak biz bu savaşı kazanacağız. Asla mağlup olmayacağız.”

Türkiye’den ve Filistin’den isimleri aynı sahnede buluşturan etkinlikte; Ömer Erdem, Ali Ayçil, Faysal Soysal, Bilgehan Tuğrul, Devrim Horlu, Gökçe Özel, Hüseyin Akın, Rıdvan Ardıç, Zeynep Arkan, Zeynep Karaca ve Zeynep Oktay şiirleriyle yer aldı. Programa Filistinli konuklar Ahmed Seyyad ve Mustafa Matar da katıldı.

BERGER’DEN NÂZIM’A

Etkinliğin sunucusu Batman, Mahmud Derviş’in düşünsel yolunun kesiştiği şairleri ve sanatçıları birer birer andı. John Berger’den Nâzım Hikmet’e kadar birçok isim anıldı. Nâzım Hikmet demişken etkinliğin şair konuğu Devrim Horlu’nun yaptığı konuşma etkinliğin dikkat çekici anlarıydı.

Horlu, şöyle konuştu:

“Devrimci bir şair Nâzım Hikmet, tıpkı Mahmut Derviş gibi. Bizim coğrafyamızda Filistin davasında, yeni yeni artan bir hareketlenme var gibi. Ancak biz, Türk devrimcilerinin evvelden beri Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu biliyoruz. Onun için öncelikle iyi ki Mahmut Derviş var hâlâ şiirleriyle. İyi ki Filistin Halk Kurtuluş Örgütü ile beraber omuz omuza savaşmış, Deniz Gezmiş’imiz var. İyi ki tüm diğer halklarla beraber, mazlum halklarla beraber kardeş olduğumuzu söyleyen Mahir Çayan’ımız var. Ulaş Bardakçı’mız var. Ben de anmadan geçmek istemiyorum. Siyonist İsrail’in Filistin’e yaptığı zulüm sayesinde bir zamanların mazlumlarının nasıl zalim olduklarını görüyoruz. Daha da görmeye maalesef devam edeceğiz ama direnişin de devam edeceğine inanıyorum.”

Etkinliğin diğer dikkat çeken yanı da sahnede şiirler okunurken Filistinli ressam Nidal Laqqan’ın Mahmud Derviş’in portresini çizmesiydi. Program, müzisyen Sedat Anar ve Selahattin Anar’ın müzik dinletisiyle sonlandı.

Derviş’in şiiriyle başladık, yine onun şiiriyle bitirelim: “Ben kesilenin şahidi/ Ve haritanın şehidi/ Ben basit sözcüklerden doğan/ Çakıl taşlarının kanatlandığını gördüm/ Nidaların silah olduğunu gördüm/ Üstüme kalbimin kapısını kapatana kadar/ Barikatlar kalkınca benden/ Ve yolların yasağı/ Kalbim özgürlükle doldu/

Kaburgam taş/ Karanfili uzatırım/ Karanfili uzatırım.”