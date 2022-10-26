"Makedonya'dan Mektuplar" söyleşileri usta yazarları ağırlıyor

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:38

Taksim'deki Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiyi yöneten Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Ramadan Ramadani, yazarın eserlerine ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Eserleri Türkçeye tercüme edilen yazarları 3 gün boyunca ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Ramadani, Mehmeti'nin "Kuyu" ve "Üsküp Dilencileri" adlı kitaplarının Türkçe okuyucuyla buluştuğunu söyledi. Ramadani, yazarın eserlerinden Türkçe ve Arnavutça bölümler de okudu.

Söyleşiyi dinlemeye gelenlere teşekkür eden Mehmeti, "Üsküp'ün benim gibi sizin de çok sevdiğiniz bir şehir olduğuna inanıyorum. Ben de İstanbul sevgisini sizinle beraber paylaşıyorum" dedi.

Usta yazar, ailesinden İstanbul'da yaşayanların da bulunduğuna işaret ederek, "Ben de çocukluk yıllarımı burada geçirdim. Tabii o yıllarda bu günün geleceğini, sizinle bir araya gelip kitaplarımı konuşma fırsatı yakalayacağımı hiç aklımdan geçirmemiştim. Hayat böyledir, beklemediğimiz ve ummadığımız bazı olaylarla karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

Kim Mehmeti, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu ve umulmayan şeylerin de hayatta insanın karşısına çıkabileceğini belirterek, "Bazen ummadığımız şeyler hayatımızda karşımıza çıkar. Bazen de çok beklediğimiz olaylar gerçekleşmez. Yani hayatımız bir rüya gibidir. Hayatın sonu ise bu rüyadan uyandığımız andır, yani ölümdür. Birçok hayal kurarız ki bunlardan birçoğu da hayatımız boyunca gerçekleşmez" değerlendirmesini yaptı.

Hayatta olma sebebinin doğru anlaşılmasının yaşamı değerli kıldığını vurgulayan usta yazar, "Hayatımızı kendimiz, yakınlarımız ve insanlık için güzel şeyler yapmakla geçirmek mecburiyetindeyiz. İşte ben de yazdığım bu kitaplarla insanların hayatlarına güzellik katmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Üsküp konulu bir kitabının ve diğer romanlarının da Türkçeye tercüme edilerek okuyucuyla buluşmasını arzu ettiğini anlatan Mehmeti, edebiyatın insanlar arasında iletişim kurulması için bir araç olduğu inancıyla eserlerini kaleme aldığını sözlerine ekledi.

Katılımcıların, çalışmalarına ve Arnavut edebiyatına ilişkin sorularını cevaplayan Mehmeti, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.

Eserleri Türkiye'de yayınlanmış Kuzey Makedonyalı yazarların konuk olduğu "Makedonya'dan Mektuplar" söyleşileri, Makedonya Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kim Mehmeti'nin ardından, 26 Ekim'de Leyla Şerif Emin, 27 Ekim'de ise Tomislav Osmanli, Türkiye'deki okurlarıyla bir araya gelerek eserlerini anlatacak.