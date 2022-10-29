Mamut Art Project başladı
Mamut'ta, Türkiye'nin farklı yerlerinden katılan 49 sanatçının eserleri sergileniyor.
Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturan Mamut Art Project, Ege Yapı ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.
Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, 10. yılında sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturuyor.
Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi idareleri ile yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.
Yapı Kredi Bomontiada'da ve çevrim içi platformunda eş zamanlı olarak başlayan Mamut'ta, Türkiye'nin farklı yerlerinden katılan 49 sanatçının eserleri sergileniyor.
Mamut Art Project, mekanın üç farklı alanına yayılan sergi ve genişleyen içeriğiyle ziyaretçilerini bekliyor. Fiziksel mekanın yanı sıra disiplinlerarası 49 sanatçının eserlerinden oluşan daha kapsamlı bir seçki, eş zamanlı olarak etkinliğin web adresi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.
MAMUT ART PROJECT NEDİR?
Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturuyor.
Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi idareleri ile yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.
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