Mecidiyeköy Sanat’a ziyaretçi akını

İyilik İçin Sanat Derneği’nin, genç sanatçılara destek için düzenlediği “Pasajda Bir Yıl” projesi kapsamında Mecidiyeköy Sanat’ta açılan sergiyi şubattan bu yana 3 bin 115 kişi ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00
Mecidiyeköy Sanat’a ziyaretçi akını
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Sergi 10 Mayıs’a kadar görülebilecek. Sergi kapsamında bugün saat 17.00’de “Portfolyo Nasıl Hazırlanır?”, yarın saat 16.00’da “Mezun Olduktan Sonra: Genç Sanatçının Yolu” ve 9 Mayıs’ta “Kim Genç Bir Sanatçının Koleksiyoneri Olmak İster -Ki-?” etkinlikleri yapılacak. 


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