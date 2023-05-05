Mecidiyeköy Sanat’a ziyaretçi akını
İyilik İçin Sanat Derneği’nin, genç sanatçılara destek için düzenlediği “Pasajda Bir Yıl” projesi kapsamında Mecidiyeköy Sanat’ta açılan sergiyi şubattan bu yana 3 bin 115 kişi ziyaret etti.
Sergi 10 Mayıs’a kadar görülebilecek. Sergi kapsamında bugün saat 17.00’de “Portfolyo Nasıl Hazırlanır?”, yarın saat 16.00’da “Mezun Olduktan Sonra: Genç Sanatçının Yolu” ve 9 Mayıs’ta “Kim Genç Bir Sanatçının Koleksiyoneri Olmak İster -Ki-?” etkinlikleri yapılacak.
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