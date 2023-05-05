Mecidiyeköy Sanat’a ziyaretçi akını

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:22

Sergi 10 Mayıs’a kadar görülebilecek. Sergi kapsamında bugün saat 17.00’de “Portfolyo Nasıl Hazırlanır?”, yarın saat 16.00’da “Mezun Olduktan Sonra: Genç Sanatçının Yolu” ve 9 Mayıs’ta “Kim Genç Bir Sanatçının Koleksiyoneri Olmak İster -Ki-?” etkinlikleri yapılacak.

