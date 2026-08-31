Menajerleri tutuklanan Manifest grubunun festivaldeki ‘temassız’ tavrı gündem oldu

Manifest grubunun İzmir’de düzenlediği Manifestival, üç gün boyunca binlerce kişinin katılımının ardından sona erdi. Festival, grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın tutuklanmasının gölgesinde geçti.

“Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” talebiyle tutuklanan Akış’ın avukatı Kaya Pulat, tutuklamaya gerekçe gösterilen hususların 6 Eylül 2025’te verilen konser nedeniyle daha önce yürütülen ve yargılaması sonuçlanan dosyayla esasen aynı olduğunu savundu. Söz konusu konserle ilgili işlem yapılmasına karşın Akış’ın önceki soruşturmanın hiçbir aşamasında yer almadığını belirten Pulat, yaklaşık bir yıl sonra aynı eylemlerin yeniden değerlendirildiğini ifade etti. Pulat tutuklama kararının Akış’ın yalnızca grubun kurucusu ve yapımcısı olması gerekçesiyle verildiğini savundu.

Tolga Akış’ın 28 Ağustos’ta tutuklandığı gün başlayan Manifestival ise grubun binlerce hayranının katılımıyla İzmir Kültürpark’ın dolmasına yol açtı. Konserler öncesi çekilen fotoğraflarda moralsiz oldukları gözlenen grup üyeleri, yine de sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi. Bu esnada grup üyelerinin birbirlerine sarılmamak ya da dokunmamak için özel çaba sarf ettiği gözlemlendi. Festivalde ilk günden bu yana Manifest üyelerinin pantolon giymesi ve birbirlerine temas etmemeye çalışması, sosyal medyada tutuklamanın belli bir yaşam tarzını hedef aldığı ve sansürleme amacına ulaştığı şeklinde yorumlandı.

BONOMO’DAN DESTEK

Tolga Akış’ın “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanması tepkilere neden oldu. Can Bonomo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ahlak ve adalet anlayışına sert eleştiriler yöneltti. Bonomo’nun paylaşımında yer alan ifadeler şöyle: “Bugünün ‘ahlak’ anlayışı neye uygun ki? Ahlak artık 90 yaşında, klostrofobik, sese, eğlenceye, neşeye gelemeyen, huysuz, mendebur ve gammaz bir komşuya dönüştü hayatlarımızda. Standartlar bu kadar düşükken Manifest’in, Ezhel’in, Deniz’in (Göktaş) ne şansı olabilir? Gelmiş geçmiş olsun...”