Mengene ilk albümünü yayınladı: ‘Değişim’
Barış Atay ve Nihat Mugil’in kurucuları olduğu Mengene grubu ilk albümü “Değişim”’i müzikseverlerin beğenisine sundu.
Barış Atay ve Nihat Mugil’in kurduğu ve Anadolu deyişlerine yepyeni bir anlayışla sunulan Mengene; rocktan, halk müziğine geniş bir yelpazede deyişlere yepyeni bir yorum katıyor. Grubun ilk albümü “Değişim” adını taşıyor ve şu sıralar tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor. Babajim stüdyolarında canlı olarak kaydedilen albümde 6 şarkı bulunuyor.
İki kuzenin soyadlarından ilham alarak adını verdikleri ve kurdukları bir rock grubu Mengene alternatif/modern rock sound’unun hakim olduğu, etnik müzikten beslenen bir tarza sahip. Oyuncu-yönetmen ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ile kuzeni müzisyen Nihat Mugil’in yıllar öncesinden başlayan müzik macerası, bir araya geldiklerinde yaptıkları müzik çalışmalarını profesyonel bir platforma taşımaya karar vermeleriyle Mengene’ye evrildi.
MENGENE’DE KİM KİMDİR?
Barış Atay: Birçok tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı. Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularından oldu. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini yaptı. Oyuncular Sendikasının kurucuları arasında yer almaktadır.
Nihat Mugil: Antakyalı Müzisyen Besteci ve Söz Yazarı. Melez adlı grubu ile bir albüm ve single çıkarttı. 2018 senesinde tv8 ekranlarında yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında finale kadar yükselip son dörtlüye kalarak adından söz ettirmiştir; aynı sene içerisinde Aşık Mahsuni Şerif’e ait ‘Dargın Mahkum’ adlı eserini yorumlayarak profesyonel ilk solo çalışmasını yayınlamış oldu. Ayrıca 2019 yılında tamamı Arapça olan ‘Ahde Vefa’ adında altı şarkılık bir çalışma yayınlamıştır.
Albümde yer alan kadro ise şöyle:
Barış Atay: Vokal
Nihat Mugil: Vokal
Gitar: Onur Akova
Klavye: Mehmet Kartal
Bas Gitar:Ahmet Pekmezci
Davul: Mişel Kocamahhul
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