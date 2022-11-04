Mesut Uyar’dan ‘Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası’
İstiklal Madalyası’nın şimdiye kadar yazıya dökülmemiş son bir asırlık renkli ve karmaşık hikâyesi Mesut Uyar’ın kaleme aldığı Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitapta belge ve fotoğraflarla sunuluyor.
İstiklal Madalyası’nın hikâyesi, Atatürk’ün isteği ve Mustafa Necati Bey’in teklifi ile 2 Ağustos 1921’de Kurtuluş Savaşı’nın en tehlikeli ve sancılı döneminde başladı.
Kahramanlık ve başarı madalyası olarak tasarlandı, ama zaman içinde savaş hizmet madalyasına dönüştü. Kurtuluş Savaşı’nın simgesiyken savaş bitince Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmeye başladı.
Bir asırlık ömrü içinde her dönem farklı anlamlara büründü, karakter ve tabiatını değiştirdi. Fakat bir şekilde önemini korudu ve gündemde kalmayı başardı.
Kuşaktan kuşağa aktarılan gurur ve prestij kaynağı İstiklal Madalyası’nın şimdiye kadar yazıya dökülmemiş son bir asırlık renkli ve karmaşık hikâyesi Mesut Uyar’ın kaleme aldığı Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası adlı kitapta belge ve fotoğraflarla sunuluyor.
Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası / Mesut Uyar / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 160 s. / 2022.
Video Haberler
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi