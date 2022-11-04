Mesut Uyar’dan ‘Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası’

04 Kasım 2022 Cuma, 00:01

İstiklal Madalyası’nın hikâyesi, Atatürk’ün isteği ve Mustafa Necati Bey’in teklifi ile 2 Ağustos 1921’de Kurtuluş Savaşı’nın en tehlikeli ve sancılı döneminde başladı.

Kahramanlık ve başarı madalyası olarak tasarlandı, ama zaman içinde savaş hizmet madalyasına dönüştü. Kurtuluş Savaşı’nın simgesiyken savaş bitince Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmeye başladı.

Bir asırlık ömrü içinde her dönem farklı anlamlara büründü, karakter ve tabiatını değiştirdi. Fakat bir şekilde önemini korudu ve gündemde kalmayı başardı.

Kuşaktan kuşağa aktarılan gurur ve prestij kaynağı İstiklal Madalyası’nın şimdiye kadar yazıya dökülmemiş son bir asırlık renkli ve karmaşık hikâyesi Mesut Uyar’ın kaleme aldığı Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası adlı kitapta belge ve fotoğraflarla sunuluyor.

Bir Asrın Ardından İstiklal Madalyası / Mesut Uyar / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 160 s. / 2022.