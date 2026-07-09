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Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi tek biletle yüzde 25 indirimli gezilebilecek

Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi tek biletle yüzde 25 indirimli gezilebilecek

9.07.2026 17:16:00
Güncellenme:
ANKA
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Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi tek biletle yüzde 25 indirimli gezilebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sütlüce'de yan yana yer alan Miniatürk ile Dijital Deneyim Merkezi, 26 Haziran - 20 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kombine bilet uygulamasıyla yüzde 25 indirimli olarak tek biletle ziyaret edilebilecek.
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Yeni uygulama kapsamında, yerli ziyaretçiler her iki müzeyi tek biletle 495 TL’ye gezme imkanına kavuşacak. 20 Eylül’e kadar sürecek olan bu iş birliğiyle ziyaretçiler, Miniatürk’te Türkiye’nin kültürel mirasını keşfederken, Dijital Deneyim Merkezi’nde (DDM) ise ileri teknolojiyle tasarlanan etkileşimli içerikleri deneyimleyebilecek.

KAPILAR 22.00’YE KADAR AÇIK

Yaz ayları nedeniyle müzelerin ziyaret saatlerinde de düzenlemeye gidildi. 26 Haziran – 13 Eylül 2026 tarihleri arasında, cuma ve cumartesi günleri her iki müze de kapılarını 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açacak.

Haftanın diğer günlerinde ise mevcut 10.00-18.00 saatleri arasındaki işleyiş devam edecek. Tesisler, pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaretçi ağırlayacak.

Açık havada 138 minyatür esere ev sahipliği yapan Miniatürk’ün yanı sıra Dijital Deneyim Merkezi'nde de güncel teknolojilerle hazırlanan içerikler sunuluyor. Merkezde yer alan ve Japon sanat mirasını çağdaş bir görsel dille sunan “Düşler Zamanı: Japonya” adlı süreli sergi de 21 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

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GİRİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Uygulama dönemi boyunca müzelerin tekli ve kombine giriş ücretleri ise şöyle:

Yerli ziyaretçi: 

Miniatürk Müzesi (Tek giriş): 330,00 TL

Dijital Deneyim Merkezi (Tek giriş): 330,00 TL

Yüzde 25 indirimli kombine bilet: 495,00 TL

Yabancı ziyaretçi:

Miniatürk Müzesi (Tek giriş): 900,00 TL

Dijital Deneyim Merkezi (Tek giriş): 900,00 TL

Yüzde 25 indirimli kombine bilet: 1.350,00 TL

İlgili Konular: #bilet #müze

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