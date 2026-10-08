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Mozart'ın 'Requiem'i İzmir'de modern dansla yeniden sahnede

Mozart'ın 'Requiem'i İzmir'de modern dansla yeniden sahnede

8.10.2026 21:47:00
Güncellenme:
AA
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Mozart'ın 'Requiem'i İzmir'de modern dansla yeniden sahnede

"Requiem" eseri İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından yeni sezon temsillerine başlayacak.
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İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Requiem" eserini çağdaş dans diliyle sahnelediği yapımın yeni sezon temsillerine yarın başlayacak.

İZDOB tarafından 22 Nisan 2026'da dünya prömiyeri gerçekleştirilen "W. A. Mozart Requiem", 2026-2027 sanat sezonunda yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Mozart'ın ölümünden kısa süre önce üzerinde çalışmaya başladığı ve tamamlayamadan yaşamını yitirdiği eser olan "Requiem", müzik tarihinin en çok yorumlanan eserleri arasında yer alıyor.

Geleneksel olarak ölüm üzerine yazılmış bir ağıt niteliğindeki eser, İZDOB'un yapımında çağdaş dansın anlatım olanaklarıyla yeniden yorumlanıyor.

Emrecan Tanış'ın koreografisini üstlendiği tek perdelik yapım, insanın kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi "Ego", "Masumiyet", "Zaman", "An" ve "Öz" başlıklarından oluşan beş bölüm üzerinden ele alıyor.

Eserde benliğin katmanları, insanın kendisiyle ve zamanla ilişkisi, çözülme ve dönüşüm süreçleri hareket aracılığıyla sahneye aktarılıyor.

Koreograf Tanış'ın yaklaşımında ölüm, yalnızca fiziksel bir son olarak değil, bir dönüşüm ve çözülme süreci olarak ele alınıyor.

Koreografi asistanlığını Katariina Luukas'ın yaptığı eserin dekor tasarımı Kaan Güreşçi, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video prodüksiyonu ise Ahmet Şeren tarafından gerçekleştiriliyor.

"W. A. Mozart Requiem" 9 Ekim saat 20.00'de, 10 Ekim saat 15.00'te ve 12 Ekim saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde izlenebilecek.

İlgili Konular: #Mozart #İzmir Devlet Opera ve Balesi

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