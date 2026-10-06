Muammer Karaca Tiyatro Bayramı başlıyor

2012 yılından bu yana tiyatro faaliyetlerine kapalı olan Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında başlattığı çalışmalarla, tarihi yapısı ve özgün karakteri korunarak çağdaş gereksinimlere yanıt veren bir kültür-sanat alanı olarak yeniden işlevlendirildi. Mekân, tiyatro bayramıyla Beyoğlu’na tekrar “merhaba” diyor.

TİYATRODAN MÜZİĞE, SÖYLEŞİDEN ATÖLYEYE 97 ETKİNLİK

Ekim ayı sonuna kadar sürecek programda “52 Hertz”, “Uykusuz Bir Rüya Salim”, “9/8'lik Kıyamet”, “Ahududu”, “Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco”, “Jan Dark'ın Öteki Ölümü”, “Hadi Öldürsene Canikom” gibi oyunlar seyirciyle buluşacak.

Program kapsamında ayrıca “Filler ve Karıncalar” oyunu ile 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü’nü alan Arzu Gamze Kılınç, Salih Kalyon, Celal Kadri Kınoğlu ve Kerem Karaboğa gibi isimlerin katılacağı söyleşiler düzenlenecek.

Günay Karacaoğlu ile “Dosların Dilinden Muammer Karaca Tiyatrosu” performansı; Büyük Ev Ablukada, Cenk Erdoğan, Ezgi Aktan ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun akustik konserleri; Murat Mahmutyazıcıoğlu ile yazarlık atölyeleri ve Mehmet Sindel ile film okumaları da programda yer alacak diğer etkinlikler… Etkinlik programı, Muammer Karaca Tiyatrosu sosyal medya hesaplarından takip edilebilir, biletler Biletinial’dan temin edilebilir.

BAĞIMSIZ TİYATROLARA DESTEK

300 kişilik tiyatro salonu, Tiyatroevi ve çok amaçlı kültür mekânıyla kent hayatının yaşayan bir parçası olacak şekilde tasarlanan Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Boğazı manzarasına açılan sahnesiyle provalara da imkân sunuyor. Geçmişte olduğu gibi yeni döneminde de özel tiyatrolara açık olacak mekân; bağımsız tiyatroların üretimlerini destekleyen, oyun ve performansların yanı sıra atölye, buluşma, konser ve özel etkinliklere ev sahipliği yapan çok yönlü bir kültür platformu olarak şehrin sahne sanatları yaşamına katkı sunacak.