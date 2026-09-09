Muğla’da İdil Biret Müzik festivali

Yirminci Yüzyılın en önemli piyanistlerinden anıtsal sanatçı İdil Biret adına düzenlenen “İdil Biret Festivali” 14-17 Eylül tarihleri arasında klasik müzik severlere kapılarını açıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festival bu yıl Bodrum, Muğla ve Datça’da gerçekleştirilecek ve 4 konserde 10 sanatçı sahnede olacak.

Başlangıcından günümüze Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde yapılan festivalde bu yıl iki orkestra konseriyle iki oda müziği gurubu yer alıyor. 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu piyano performanslarını sonlandıran İdill Biret’ in sanatsal görüşlerinin izinde süren festivale deneyimli sanatçılar yanında yeni parlayan piyano yıldızlarımız katılıyor.

AÇILIŞ KONSERİ DATÇA’DA

14 Temmuz 20.00’da Datça Amfi Tiyatro’da yapılacak iki solistli açılış konserinde, piyanist Hande Dalkılıç ünlü Rus besteci Şostakoviç’ in 2. Piyano Konçertosunu ve 18 yaşındaki yıldız Can Saraç ise, Beethoven’in 4. Piyano Konçertosunu MBBSO eşliğinde seslendirecekler. Orkestrayı şef Deniz Oliviera Erdinç yönetecek. Program, 15 Eylül 20.00’da Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde İrina Nikotina (keman) Julya Krepak (çello) ve Aslı Tuncay (piyano)dan oluşan Barcarol Trio konseri ile devam edecek. 16 Eylül saat 11.00’da Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Hande Dalkılıç müzik atölyesi ve 16 Eylül 21.00’da Bodrum Nurol Kültür Merkezi’nde Halit Turgay (flüt), Rüzgar Turgay (keman) ve Deniz Akalın (piyano) dan oluşan Hitit Trio konseri olacak.

Kapanış konseri 17 Eylül 20.00’da Muğla Kent Meydanında yapılacak. Konserde piyanist Cem Babacan, Münif Akalın yönetimindeki orkestra eşliğinde Saint-Saens’ ın 2. Piyano Konçertosunu seslendirecek. Ardından Avrupa’da sesini duyuran 21 yaşındaki parlayan yıldızımız 23 yaşındaki Tuna Bilgin Mozart’ ın 22 Numaralı K. 482 Mi bemol majör Piyano Konçertosu’nu İdil Biret’ in yazdığı kadans ile seslendirilecek.

İlk Mozart Konçerto kaydını henüz 11 yaşındayken 1953’te Paris Champs-Élysées Tiyatrosu'nda efsanevi piyanist Wilhelm Kempff ile birlikte Mozart’ın İki Piyano İçin Konçerto’sunu seslendirerek gerçekleştiren Biret’in ileriki yıllarda, Mozart Konçertoları için yazdığı kadanslar, ünlü eleştirmenlerce Mozart’ın entelektüel derinliğini ve kompozisyon kavrayışını yansıtan başarılı bir katkı olarak alkışlanmıştı.