Müze Gazhane’de Aşkın En Kısa Gecesi

16 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Bursa, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NBKT), Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında müzikli oyunu “Aşkın En Kısa Gecesi”ni 14 Aralık Çarşamba akşamı Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde İstanbul seyircisiyle buluşturdu.

David Greig & Gordon McIntyre’nin yazıp, Çiğdem Kaplangı’nın çevirdiği, NBKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın “Her birimizin rengi ve zenginliğine inanarak birbirimize dönüşmeden var olabilmenin sanatla mümkün olduğunu biliyoruz... Baharla gelen aşk için, yenilenmek için, hayatın bize dokunan ışığını hatırlamak için yaptım” diyerek başarıyla sahneye koyduğu tek perdelik oyunda, başrollerde Özlem Zeynep Dinsel (Helena), Mert Tiryaki (Bob), gitarıyla genç oyuncu Taha Tegin Özdemir ve aynı zamanda aksesuvar görevlisi olan Mehmet Yıldırım rol alıyor. Oyun bir barda tanışan 35 yaşların iki genç, boşanma avukatı Helena ve yasadışı işler yapan Bob’un yağmurlu bir havada barda tanışmasıyla başlıyor... Oyun, Gazhane’de 17 Aralık’a dek sahnelenecek.