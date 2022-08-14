Müzik meslek birliklerinden 'Zeytinli Rock Festivali' yasağına tepki: 'Hepimizin müziğin birleştirici gücüne ihtiyacı var'

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasının yankıları sürüyor. Bir grup Burhaniyeli önceki gün Burhaniye Kaymakamlığı’nın kararını protesto ederken dün de tüm müzik meslek birlikleri her türlü yasakçı zihniyete karşı ortak bir açıklamada bulundu.

‘AĞIR İTHAMLAR’

MSG Yönetim Kurulu Bas¸kanı Ferhat Göçer, MESAM Yönetim Kurulu Bas¸kanı Recep Ergül, MÜYAP Yönetim Kurulu Bas¸kanı Bülent Seyhan VE MÜYORBİR Yönetim Kurulu Bas¸kanı Burhan S¸es¸en imzalı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Pandemi kısıtlamaları nedeniyle normale dönmekte zorlanan müzik sektörü s¸imdi de yasaklamalar ve engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Son dönemlerde bazen kadın solistlerin kıyafetleri, bazen etnik dillerin kullanımı, bazen politik farklılıklar çogˆunlukla da halkın örf ve adetlerine aykırılık, hatta müzik emekçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan agˆır ithamlar gerekçe gösterilerek festivallerin ve konserlerin yasaklandıgˆına tanık oluyoruz.

Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Ekonomik zorluklar ve pandemi, müzik yaratıcılarının kos¸ullarını bu denli zorlamıs¸ken bir de soyut gerekçelere dayanan yasaklar sadece müzisyenlerin degˆil, hayatını bu sektörden kazanan müzik emekçilerinin ve festivalleri heyecanla bekleyen yüz binlerce müzikseverin de magˆdur olmasına yol açıyor.

Etkinligˆin yapılabilmesi için gerekli önlemleri almak yerine iptal etme kararı alan Burhaniye Kaymakamlıgˆı’na sesleniyoruz: Sizi, festivalde sahne alacak binlerce müzik emekçisini ve ailelerini, konserlerden evine ekmek götüren sektör biles¸enlerini, festivali dört gözle bekleyen yüz binlerce müzikseveri düs¸ünerek kararınızı gözden geçirmeye davet ediyoruz.”