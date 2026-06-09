"My Love" şarkısıyla dünyayı sallamıştı! Ünlü sanatçı yeni albümünü ilk kez Türkiye'de söyleyecek

Uluslararası müzik sahnesinin en güçlü ve büyüleyici seslerinden biri olan Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Sharon Kovacs, Türkiye'deki hayranlarına büyük bir kış sürprizi yapmaya hazırlanıyor. Kendine has vokali ve karanlık-romantik tarzıyla tanınan ünlü sanatçı, aralık ayında gerçekleştireceği mini Türkiye turnesiyle Ankara, İzmir ve İstanbul’daki müzikseverlerle hasret giderecek.

TURNE TAKVİMİ BELLİ OLDU: İLK DURAK ANKARA

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından netleşen Türkiye turnesi kapsamında Kovacs, üç büyük şehirde arka arkaya sahne alacak. Konserlerin resmi takvimi ise şu şekilde açıklandı:

9 Aralık: Ankara

11 Aralık: İzmir

12 Aralık: İstanbul (Beşiktaş)

Müzik dünyasında büyük heyecan yaratan bu dev organizasyonun biletleri, 12 Haziran tarihinden itibaren yetkili bilet satış platformları üzerinden genel satışa sunulacak. Turnenin biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

YENİ ALBÜM ŞARKILARI DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE'DE DİNLENECEK

Soul, caz ve elektronik altyapıları kusursuz bir biçimde harmanladığı müzikal tarzıyla eleştirmenlerden tam not alan Kovacs, bu turneye ayrı bir önem veriyor. Ünlü şarkıcı, küresel ölçekte çıkış yapmasını sağlayan ve milyonlarca kez dinlenen ikonik parçası "My Love"ın yanı sıra en sevilen hitlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyecek.

Konserlerin en büyük sürprizi ise sanatçının diskografisine ekleyeceği yeni eserler olacak. Kovacs, 2026 yılının ikinci yarısında yayımlamayı planladığı ve sır gibi saklanan yepyeni albümünden parçaları, canlı performans eşliğinde dünyada ilk kez Türkiye’deki dinleyicileri için seslendirecek.