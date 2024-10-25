Nakışlarla ilmek ilmek Zeugma

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:00

Otuzüç kursiyerin Bostancı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hülya Narsap ve nakış öğretmenleri Zekiye Ensari öncülüğünde gerçekleştirdikleri Zeugma Müzesi gezisinden ilham alarak gördükleri mozaikleri nakış eserlere dönüştürdükleri, altmış parça işin yer aldığı bu paha biçilmez sergi iki ay boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.









Hülya Narsap sergi açılış konuşmasında; "1975 yılından beri yetişkin eğitimi veren merkezimiz faaliyetlerini daha geniş kesimlere duyurabilmek, kursiyerlerinde tarih ve kültür bilinci oluşturabilmek, kazandıkları becerileri; yeni yaklaşımlar ve farklı tasarımlar sayesinde geliştirerek, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere taşıyabilmeleri için değişik faaliyetler düzenlemeye çalışıyoruz. Bir yıllık sürede hazırlanan bu proje sergisinin başta Gaziantep olmak üzere farklı yerlerde açılması için girişimlerde bulunuyoruz" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Sergi açılışına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, Gaziantep Zeugma Müzesi’nin kurucu müdürü Emine Öztürk'ün de aralarında olduğu çok sayıda konuk katıldı.