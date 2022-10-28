Nami Başer’den ‘Lacan’

28 Ekim 2022 Cuma, 00:01

“2001’de, 100. doğum yıl dönümünde Lacan, dünyanın değişik yerlerinde anıldı. Lacan’ın 1967’de yayımlanan Yazılar derlemesi henüz Türkçeye çevrilmemiştir. 26 yıl boyunca verdiği seminerlerin çok azı dilimize kazandırılmıştır. Oysa pek çok yerde Lacan’dan alıntılar yapılıyor, öğretisinin ilkeleri tartışılıyor.

1970 yılından bu yana derslerimde işlediğim Lacan’ı incelemeye ve tartışmaya soyunduğum bu kitabın, Lacan’la ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağını umuyorum.” Nami Başer

Farklı Freud okumalarıyla psikanalizi yeniden temellendiren Lacan, 26 yıl boyunca verdiği seminerleriyle de ünlüdür. Bu seminerler, öğrencilerin ve katılımcıların notlarından bir araya getirilmiştir.

Lacan, bu seminerlerle psikanalizin mevcut algılarını ve sınırlarını pek çok açıdan zorlamış, hatta iş Lacan’ın Uluslararası Psikanaliz Derneği’nden atılmasına kadar varmıştır. Bu da Lacan’ın, fikirlerinin çarpıtılacağından endişe ederek, ölümünden kısa süre önce kapatacağı psikanaliz okulunu kurmasına neden olmuştur.

Lacancı okulların ve okumaların yoğun bir şekilde devam ettiği günümüzde, Lacan’ın kendisi de Nami Başer’in Lacan: Psikanalizin Etiği-Transfer-Arzu ve Yorumu-Daha Senthom (Say Yayınları) adlı çalışmasında görüleceği üzerefarklı okumalara her zaman açık olacaktır.

Lacan: Psikanalizin Etiği-Transfer-Arzu ve Yorumu-Daha-Senthom / Nami Başer / Say Yayınları / 208 s. / 2022.