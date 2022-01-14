Nâzım Hikmet için doğum günü kutlamaları
Nâzım Hikmet Vakfı, Türkiye'nin birçok noktasında, Nâzım Hikmet’in doğum gününü çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Nâzım Hikmet Vakfı, Nâzım Hikmet’in doğumunun 120. yılında büyük şairi çeşitli etkinliklerle anıyor. Program şöyle:
- Bugün: Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te “Çocukların Barışı Sergisi” açılışı ardından “Nâzım Hikmet Şarkıları” belgesel gösterimi yapılacak. Sergi, 20 Ocak’a kadar açık kalacak.
- Bugün: İzmir Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Etkinlik Merkezi’nde saat 18.30’da “Çocukların Barışı Sergisi” açılışı ardından Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Barış Pehlivan’ın “Nâzım’ın Davası” söyleşisi yer alacak.
- Yarın: İBB Kültür AŞ İstanbul Kitaplığı Kadıköy binasında saat 13.00’te Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi, “Nâzım Hikmet’ten Günümüze Kalan” adlı bir söyleşi gerçekleştirecek.
- Yarın: Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi saat 19.00’da Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, “Nâzım Hikmet 120 Yaşında” etkinliğine konuşmacı olarak katılacak. Orhan Alkaya şiirler okuyacak.
- Yarın: İstanbul Büyük Şehir CRR Konser Salonu’nda saat 20.00’de Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğini yaptığı “Nâzım Hikmet 120 Yaşında” belgesel gösterimi ile Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası dinletisi gerçekleşecek.
- Yarın: Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi saat 20.00’de Rutkay Aziz’in kurgulayıp yönettiği “Memleketimden İnsan Manzaraları” sahnelenecek.
- 16 Ocak: Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi saat 19.00’da Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Nâzım Hikmet 120 Yaşında” belgesel gösterimi ile Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası dinletisi gerçekleşecek.
- 16 Ocak: Sarıyer Belediyesi, Çanakkale Troya Flarmoni Derneği, Yeniköy Panatia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığında Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde saat 19.00’daki “Nâzım Hikmet 120 Yaşında” etkinliğinde iki büyük şair, Nâzım Hikmet ile Yannis Ritros şiirler ve müzikle anılacak.
- 20 Ocak: Ankara Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi saat 19.00’da Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğini yaptığı “Nâzım Hikmet 120 Yaşında” belgeseliyle Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası dinletisi olacak.
- 20 Ocak: İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da Rutkay Aziz’in kurgulayıp yönettiği “Memleketimden İnsan Manzaraları” tiyatro oyunu izlenebilecek.
- 21 Ocak: Ankara Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 19.00’da Memleketimden İnsan Manzaraları oyunu sahnelenecek.
- 21 Ocak: İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğini yaptığı “Nâzım Hikmet 120 Yaşında” belgesel gösterimi ile Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası yer alacak.
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