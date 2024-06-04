Nâzım Hikmet Mudanya’da şiir ve şarkılarla anıldı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:35

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:35

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilen anma etkinliğine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, belediye başkan yardımcısı Baran Güneş, belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katılım sağladı. "Bu Hasret Bizim" sloganıyla düzenlenen anma etkinliği, belediye başkan yardımcısı Baran Güneş’in Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi müfettişiyle yaşadığı bir olayı anlatması ile başladı.

Şair ve yazar Sezai Sarıoğlu ve müzisyen Şenol Morgül seslendirdikleri şiir ve şarkılarla Nâzım Hikmet’in Bursa yıllarını anlatırken, etkinlikte sahne alan Grup Nehir ise Nâzım Hikmet ile özdeşleşen şarkıları Mudanyalılar ile birlikte seslendirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Bu akşam şarkılar ve şiirlerle Nâzım’ı bir kez daha tanıdık, onunla bir kez daha tanıştık. Tüylerimiz diken diken, değerli sanatçılarımızı dinledik. Nâzım sevgisi içimizden eksik olmasın. Bu akşam bizlerle birlikte olan kıymetli dostlarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.