'Neci’nin Diji Maceraları' çocuklarla buluştu

Dr. Nabat Garakhanova’nın yazdığı müzikli ve interaktif çocuk oyunu “Neci’nin Diji Maceraları”, 29 Eylül’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyerle izleyiciyle buluştu.

Teknoloji, yapay zekâ, doğa ve dostluk temaları bir araya getirildiği oyunda Neci ve Meci, yapay zekâ destekli akıllı robot Mini ve dijital rehber Diji Misha ile birlikte doğayı yeniden canlandırmak için fantastik bir yolculuğa çıkıyor. Gerçek robotların yanı sıra canlı video art, hareket yakalama ve yapay zekâ destekli etkileşim sistemlerinin kullanıldığı yapımda çocuklar da hikâyenin belirli bölümlerinde karakterlerle birlikte karar alıyor, görevleri tamamlıyor, dans ve şarkılara eşlik ediyor.

TEKNOLOJİ VE DOĞA AYNI HİKÂYEDE

Teknolojinin bilinçli kullanımı, çevrenin korunması, empati, iş birliği ve dostluk gibi temaların işlendiği oyunun, çocukların problem çözme ve takım çalışması becerilerini desteklemesi amaçlanıyor.

Mezo Group ve CEO Event ortaklığıyla hazırlanan “Neci’nin Diji Maceraları”, ekim ayından itibaren İstanbul’un farklı sahnelerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Oyunun yakın tarihli gösterimleri arasında 11 Ekim’de Torium Sahne, 24 Ekim’de Kadıköy Eğitim Sahnesi ve 1 Kasım’da Kartal Sanat Tiyatrosu yer alıyor.