Nejat Ezcacıbaşı konserle anıldı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı “Hoşgeldiniz” konuşmasında, “Genç müzisyenlerin hayallerinin bir parçası olmaktan gerçekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diyerek topluluğun kültür sanat ve spora da destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Konserin konuk sanatçıları İKSV Onur Ödülü’nü alan piyanist Gülsin Onay ve İKSV’nin 2012 yılında başlattığı, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün ilkine değer görülen, Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi olan ilk Türk sanatçı Hande Küden’di. Baş kemanda 2019 Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü alan Elvin Hoxha Ganiyev’in olduğu orkestra E. Elgar, “Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad” ile başladığı konserde A. Vivaldi, “İki Çello için Konçerto”, J. S. Bach, “İkili Konçerto” ve “İki Piyano için Konçerto” ve A. Vivaldi’nin, “Dört Piyano için Konçerto” eserlerini seslendirdi.