Nejat Ezcacıbaşı konserle anıldı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve festivallerinin yaratıcısı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın adını taşıyan vakfın burs vererek sanat yaşamına destek olduğu sanatçılardan oluşan Müzik Yıldızları Oda Orkestrası ilk konserini 6 Haziran akşamı AKM Tiyatro Salonu’nda çok sayıda sanatçı ve sanat eğitimi alan dinleyici karşısında verdi.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı “Hoşgeldiniz” konuşmasında, “Genç müzisyenlerin hayallerinin bir parçası olmaktan gerçekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diyerek topluluğun kültür sanat ve spora da destek vermeye devam edeceğini açıkladı.
Konserin konuk sanatçıları İKSV Onur Ödülü’nü alan piyanist Gülsin Onay ve İKSV’nin 2012 yılında başlattığı, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün ilkine değer görülen, Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi olan ilk Türk sanatçı Hande Küden’di. Baş kemanda 2019 Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü alan Elvin Hoxha Ganiyev’in olduğu orkestra E. Elgar, “Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad” ile başladığı konserde A. Vivaldi, “İki Çello için Konçerto”, J. S. Bach, “İkili Konçerto” ve “İki Piyano için Konçerto” ve A. Vivaldi’nin, “Dört Piyano için Konçerto” eserlerini seslendirdi.
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