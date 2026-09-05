Nemrut Dağı'nda müzik ve dayanışma buluşması: Eylül Ergül zirvede sahne alacak

Adıyaman’da yer alan ve UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında gösterilen 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, 26 Eylül’de sanat ile sosyal sorumluluğu bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya sahne olacak. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen "Rotary Engellilerle Zirvede XXIV – Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli bireyler, Rotaryenler ve müzikseverler zirvede buluşacak.

EYLÜL ERGÜL ZİRVEDE SAHNE ALACAK

Uluslararası caz festivallerindeki performanslarıyla tanınan ve 2024 yılında dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli ile aynı sahneyi paylaşan genç şarkıcı Eylül Ergül, etkinlikte gitarist Onur Aymergen ile birlikte performans sergileyecek. Nemrut Dağı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek konser için özel bir repertuvar hazırladıklarını belirten Ergül, Adıyaman türkülerini kendi düzenlemeleriyle yorumlayacaklarını söyledi.





Nemrut Dağı'nda konser vermenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Eylül Ergül şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın sekizinci harikası olarak anılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı gibi eşsiz bir tarihi alanda konser vermekten, aynı zamanda böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olmaktan büyük mutlu duyuyorum."

Konser kapsamında bölgenin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla bir klip çekiminin yapılması da planlanıyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE 'ÇOCUK FELCİNE SON' MESAJI

Etkinlik aracılığıyla engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştığı güçlüklere dikkat çekilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor. Organizasyon aynı zamanda Rotary’nin küresel ölçekte yürüttüğü "Çocuk Felcine Son – End Polio Now" mücadelesine de destek sağlıyor.

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emrah Candar, 24 yıldır aralıksız sürdürülen bu çalışmayla Nemrut’un zirvesinden hem engellerin aşılmasına yönelik güçlü bir mesaj vermek hem de çocuk felciyle mücadeleye dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

26 Eylül'de gerçekleşecek buluşmada tarihin görkemi, müziğin birleştirici gücü ve toplumsal dayanışma Nemrut Dağı'nın zirvesinde bir araya gelecek.