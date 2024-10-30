Nermin Alpar’ın resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:51

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:51

Nermin Alpar’ın kişisel resim sergisi, 30 Ekim - 24 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Nurol Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 1961 yılında Ankara’da doğan sanatçı, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra resim çalışmalarına başlamış, ilk olarak ressam Gür Dalkıran, ardından Gürcü ressam David Ugralidze ile çalışarak sanatsal yolculuğunu zenginleştirmiştir.





Nermin Alpar’ın eserlerinde, gizemli kadın figürleri önemli bir yer tutmaktadır. Sanatçının ilham kaynakları arasında Picasso, Modigliani ve Klimt yer almakta olup, özellikle Modigliani’nin etkileri göze çarpmaktadır. Renkçi, figüratif ve naif niteliklere sahip çalışmalarında, yüzeysel soyutlamalar ve renk oyunları dikkat çekmektedir. Alpar, kadın figürlerinin arkasına yerleştirdiği soyut peyzajlarla izleyiciye zengin bir görsel deneyim sunmaktadır.





Ankara’nın Kavaklıdere semtindeki Nurol Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek bu sergi, sanatçının renkçi ve derin kadın figürlerine dair ince işçiliğini yakından görmek isteyen tüm sanatseverleri bekliyor.