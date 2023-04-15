Nicolas Cage’in oynadığı ‘Renfield’ ve ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ gösterime girdi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Bram Stoker’ın 1897 tarihli gotik romanı Drakula defalarca sinemaya uyarlandı. Karanlıklar Prensi Kont Drakula’yı Bela Lugosi, Lon Chaney, Christopher Lee, Gary Oldman, Leslie Nielsen, sadık hizmetkârı Renfield’i Klaus Kinski, Tom Waits oynadılar. Tod Browning’in 1931 tarihli Drakula’sında Kont (Lugosi) ile uşağı Renfield’ın (Dwight Frye) arasındaki bağdan çok etkilenen yönetmen Chris McKay kara komedi-aksiyonu Renfield’i (2023) gerçekleştirdi, kült klasiği günümüze New Orleans’a taşıdı. Klasik Universal canavar filmlerine saygıda bulunan yönetmen, açılış sekansını Browning’in filminden birebir kopyalayarak yarattı.

VAHŞİ KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

Gücünü Drakula’dan aldığını sanan, kendini alelade, önemsiz biri olarak gören, böcek, kuş yiyerek beslenen, efendisinin kirli işlerini yapmaktan tükenmiş olan Robert Montague Renfield artık normal bir yaşam sürmek ister. Karpatlardaki şatosunda oturmayan, Katrina kasırgasıyla su basan New Orleans hastanesinin bodrumunda yaşayan Drakula ile Renfield arasında toksik bir ilişki vardır. Narsist, bencil vampir hizmetkârını sürekli güdümler, suistimal eder. Modern dünya çok tehlikeli bir yerdir, Drakula için önemli olan saflıktır, saf kan için Renfield’den ona mutlu çiftler, saf turistler, rahibeler getirmesini ister. Grup terapisinde 1930’dan beri süren efendi-hizmetkâr bağımlılığından ancak Drakula’yı bırakırsa tam gücüne ulaşacağını öğrenir; artık sevgi, iyilik, mutluluk, insanlara yardım etmek istiyordur. Polis memuru Rebecca’nın korkusuzluğu, güçlü ahlakı onu çok etkiler, kentin uyuşturucu çetesini yakalamak için onunla işbirliği yapar. 21. yüzyıla hemen uyum sağlayan Drakula çeteyle bir olup dünyaya hükmetmeye girişir. McKay yeni versiyonuyla vahşi kapitalizmi, çalışanlarını, işçilerini sömüren acımasız patronları da alabildiğine eleştirir.

Nicolas Cage (Drakula) ile Nicholas Hoult (Renfield) rollerinde çok başarılılar. Diyaloglar espirili, mizah dolu. Müzikle senkronize olan aksiyon sahneleri, neon renkteki aydınlatmaları, kan, grafik şiddet içeren planlarıyla, Drakula mitine farklı bir bakışla yaklaşan, oyuncu-rapçi Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo’nun oynadığı Renfield gösterime girdi.

ERK OYUNLARI

2022’de Altın Koza, İstanbul, Ayvalık ve Ankara Film Festivalleri’nde çok sayıda ödül alan Ela ile Hilmi ve Ali kontrolü elden bırakmayan, düzen ve temizlik düşkünü matematik öğretmeni Hilmi, depremde tüm ailesini yitirmiş olan genç eşi Ela, kapıcılarının oğlu Ali arasındaki karmaşık ilişkiyi betimliyor. İlk uzun metrajını yöneten Ziya Demirel psikolojik dramında erk, güç, baskı kurma oyunlarını üç ana karakteriyle sorguluyor. Hilmi, Ela ve Ali yaşamın gerçeklerinden kaçarlar: Hilmi bilgisayar oyunlarıyla, simülasyonlarla, Ela her gün evi temizleyerek, eşyaların yerini değiştirerek. İkisine de matematik dersi veren Hilmi üzerlerinde baskı kurmuştur. Birlikte zaman geçiren Ela ile Ali’nin konuşmalarını gizlice dinleyen Hilmi’nin kurulu düzeni altüst olur. Kıskançlık, kuşku, güvensizlik duyan Hilmi kendine göre önlemler alır. Senaryosunu Nazlı Elif Durlu ile Ziya Demirel’in yazdığı, Ziya Demirel’in yönettiği, Serkan Keskin, Ece Yüksel, Denizhan Akbaba’nın oynadığı Ela ile Hilmi ve Ali Başka Sinema kapsamında gösterime girdi.