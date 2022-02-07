Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yılın ilk konserini gerçekleştirdi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:41

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, uzun bir aranın ardından türküseverlerle buluştu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu.

Şef Yaşar Kemal Alim yönetimindeki koro, seslendirdiği parçalarla izleyenleri diyardan diyara gezdirdi. Erzincan yöresinden başlayan türkü yolculuğu, Rumeli ve Azerbaycan’a kadar uzandı. İki saat süren konserde koristler, solo performanslarıyla da türküseverleri hayran bıraktı.

Türk Halk Müziği Korosu’nda yer alan Serpil Savaş, bir eseri seslendirmek için sahneye çıktığında ise salonda duygu dolu anlar yaşandı. Serpil Savaş, Sivas Divriği’ye ait olan “Kahpe felek sana nettim neyledim” türküsünü gözyaşları içinde seslendirdi.

KONSER BURSALI GAZETECİ CAN ERTAN'A ARMAĞAN EDİLDİ

Geçen hafta yaşamını yitiren Bursalı gazeteci Can Ertan’ın bugün doğum günü olduğunu, Ertan’ın Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun hiçbir konserini kaçırmadığını belirten Şef Yaşar Kemal Alim, “Bugün, Can arkadaşımızın doğum günü. Biz de bu geceyi ona armağan ediyoruz” dedi.

Konseri izleyenler, gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nu ayakta alkışladı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Rasih Konca, konserin sonunda sahneye çıkarak Şef Yaşar Kemal Alim’e çiçek vererek kutladı.