Daha çok bilim kurgu filmleriyle tanınan Nolan, bu kez beyaz perdede İthaka kralı Odisseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konusuyla seyirci karşısına çıkacak. İşte, IMDb puanı en yüksek 10 Christopher Nolan filmi...

10- MAN OF STEEL (ÇELİK ADAM) İMDB - 7.1 (2013) Çelik Adam (Man of Steel) (2013), Krypton gezegeninin yok olmasının ardından Dünya'da büyüyen Clark Kent'in gerçek kimliğini keşfetmesini konu alıyor. İnsanüstü güçlerini kabul eden Clark, hem insanlığı korumak hem de kendi geçmişiyle yüzleşmek için büyük bir mücadeleye girişiyor.

9- TENET İMDB - 7.3 (2020) Tenet (2020), zamanı tersine çevirme teknolojisini kullanarak dünyayı büyük bir felaketten kurtarmaya çalışan isimsiz bir ajanın hikâyesini konu alıyor. Gizemli görevler ve uluslararası operasyonlar arasında ilerleyen kahraman, insanlığın geleceğini belirleyecek zorlu bir mücadeleye girişiyor. Alışılmış zaman yolculuklarının aksine, nesnelerin ve insanların zaman akışını tersine çeviren "zaman evrilmesi" (inversion) teknolojisini merkezine alan yapım, casusluk dünyasının sınırlarını zorluyor. Tersine akan kurşunlar, zamanın geriye gittiği dövüş sahneleri ve yüksek temposuyla öne çıkan film, karmaşık yapısı ve görsel ihtişamıyla sinema dünyasında uzun süre konuşulacak bir zihin jimnastiği sunuyor.

8- DUNKIRK ıMDB - 7.8 (2017) Dunkirk (2017), II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın Dunkirk kıyısında kuşatma altında kalan yüz binlerce Müttefik askerinin tahliye edilme mücadelesini konu alıyor. Film, kara, deniz ve hava cephesinde yaşanan olayları etkileyici bir anlatımla aktararak hayatta kalma ve umut temasını işliyor.

7- JUSTİCE LEAGUE İMDB - 7.9 (2021) Zack Snyder's Justice League (2021), dünyayı yaklaşan büyük bir tehditten korumak için Batman ve Wonder Woman'ın güçlü kahramanlardan oluşan bir ekip kurmasını konu alıyor. Superman'in yokluğunda bir araya gelen ekip, Darkseid'in planlarını durdurmak ve insanlığı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

6- OPPENHEİMER İMDB - 8.2 (2023) Oppenheimer (2023), atom bombasının geliştirilmesine öncülük eden teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın yaşamını konu alıyor. II. Dünya Savaşı sırasında yürütülen Manhattan Projesi'nin merkezindeki Oppenheimer, bilimsel başarısının insanlık üzerindeki ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

5- THE DARK KNİGHT RİSES (KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR) İMDB - 8.4 (2012) Kara Şövalye Yükseliyor, Gotham Şehri'nin yıllar sonra yeniden büyük bir tehdit ile karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Emekliliğe çekilen Batman, acımasız terörist Bane'in şehri kaosa sürüklemesi üzerine yeniden ortaya çıkar. Batman, hem Gotham'ı kurtarmak hem de geçmişiyle yüzleşmek için zorlu bir mücadele verir. Film, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle Batman üçlemesinin finalini oluşturuyor.

4- THE PRESTIGE (PRESTİJ) İMDB - 8.5 (2006) Prestij (The Prestige) (2006), Victoria döneminde yaşayan iki yetenekli sihirbazın, birbirlerini geride bırakmak için giriştiği amansız rekabeti konu alıyor. Takıntıya dönüşen bu mücadele, ikisinin de hayatını geri dönülmez şekilde değiştiren sırlar ve beklenmedik olaylarla derinleşiyor.

3- INTERSTELLAR (YILDIZLARARASI) İMDB - 8.7 (2014) Interstellar (2014), insanlığın yaşamını tehdit eden küresel gıda krizine çözüm bulmak amacıyla uzaya çıkan eski pilot Cooper ve ekibinin hikâyesini konu alıyor. Yeni yaşanabilir bir gezegen arayışına çıkan ekip, uzay ve zamanın sınırlarını zorlayan zorlu bir yolculuğa çıkar.

2- INCEPTION (BAŞLANGIÇ) İMDB - 8.8 (2010) Inception (2010), insanların rüyalarına girerek bilinçaltından bilgi çalan Dom Cobb'un, imkânsız görünen bir görevi üstlenmesini konu alıyor. Cobb ve ekibi, bir fikri bir kişinin zihnine yerleştirmek için rüyalar içinde rüyalarla dolu tehlikeli bir operasyona girişiyor.