Nuran Müftüoğlu Güler'den 'akşamüstü' tadında şiirler
Geçmişte bankacılık sektöründe yöneticilik yapan Nuran Müftüoğlu Güler, duygu dünyasını yansıttığı 'akşamüstü' şiir kitabında yer alan şiirlerini ve kendi fırçasıyla şekillenen yağlı boya tablolarının görsellerini bir araya getirerek bir kitaba imza attı.
Kendini bir Cumhuriyet kadını olarak tanımlayan Nuran Müftüoğlu Güler, son olarak “akşamüstü” şiir kitabında yer alan şiirlerini ve kendi fırçasıyla şekillenen yağlı boya tablolarının görsellerini bir araya getirerek bir kitaba imza attı.
Uzun yıllar bankacılık sektöründe yöneticilik yapan Güler, ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin de kurucu üyelerinden olarak yönetim kurulu üyeliğinde de yer aldı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden daha sonra istifa eden Güler, şimdilerde yalnızca edebiyat ve sanat dünyası içerisinde kalmaya karar verdi.
Güler, sanatçı kişiliğinin bir dışa vurumu olarak “akşamüstü” şiir kitabını şiir ve sanat severlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Şiire dair düşüncesini bu şiiriyle özetlediğini ifade eden Güler'in 'Saman ve Şiir' isimli şiiri şu şekilde:
ŞAMAN VE ŞİİR
gelmişime geçmişime
belki tüm zamanlarıma vuran
derin bir sızı
öyle buruk öyle kırık
öyle inceden
ışık yüzlü bir şaman süzüldü
karanlık geceden
dedi ki
“bu sayrılığın tanısı üzgü
umarı koşuk
günde üç öğün”
O gün bu gün
nasıl ve neredeysem
çıkarırım bir bir
her gün üç şiir
yüreğimin inci kesesinden…
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
- DSÖ’den kritik açıklama
- Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
- Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
- Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
- Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
- AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu
- AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
- Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!
- Tartışma yaratan ilana açıklama geldi