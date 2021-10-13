Nuran Müftüoğlu Güler'den 'akşamüstü' tadında şiirler

13 Ekim 2021 Çarşamba, 17:44

Kendini bir Cumhuriyet kadını olarak tanımlayan Nuran Müftüoğlu Güler, son olarak “akşamüstü” şiir kitabında yer alan şiirlerini ve kendi fırçasıyla şekillenen yağlı boya tablolarının görsellerini bir araya getirerek bir kitaba imza attı.

Uzun yıllar bankacılık sektöründe yöneticilik yapan Güler, ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin de kurucu üyelerinden olarak yönetim kurulu üyeliğinde de yer aldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden daha sonra istifa eden Güler, şimdilerde yalnızca edebiyat ve sanat dünyası içerisinde kalmaya karar verdi.

Güler, sanatçı kişiliğinin bir dışa vurumu olarak “akşamüstü” şiir kitabını şiir ve sanat severlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şiire dair düşüncesini bu şiiriyle özetlediğini ifade eden Güler'in 'Saman ve Şiir' isimli şiiri şu şekilde:



ŞAMAN VE ŞİİR

gelmişime geçmişime

belki tüm zamanlarıma vuran

derin bir sızı

öyle buruk öyle kırık

öyle inceden





ışık yüzlü bir şaman süzüldü

karanlık geceden

dedi ki

“bu sayrılığın tanısı üzgü

umarı koşuk

günde üç öğün”





O gün bu gün

nasıl ve neredeysem

çıkarırım bir bir

her gün üç şiir

yüreğimin inci kesesinden…