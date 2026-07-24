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Odyssey destanındaki dönem teknesi Troya Müzesi'nde sergileniyor

Odyssey destanındaki dönem teknesi Troya Müzesi'nde sergileniyor

24.07.2026 17:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Odyssey destanındaki dönem teknesi Troya Müzesi'nde sergileniyor

The Odyssey filminin dünya genelinde Homeros destanlarına yönelik ilgiyi artırdığı dönemde, Troya Müzesi'nde sergilenen Hippoi teknesi için yönetmen Christopher Nolan'a açık mektup gönderildi. Mektupta, Homeros'un anlatılarının şekillendiği coğrafya ve Troya'nın denizcilik mirasına dikkat çekildi.
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Christopher Nolan'ın Homeros'un Odyssey destanından uyarladığı The Odyssey filminin gösterime girmesiyle birlikte antik çağ anlatıları yeniden gündeme gelirken, Troya Müzesi de Homeros'un denizcilik mirasını odağına alan bir projeyle dikkat çekti.

Enerjisa Üretim'in desteğiyle 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ve Troya Müzesi iş birliğinde hazırlanan Troya Projesi Denizcilik Alanı Sergisi kapsamında, yönetmen Christopher Nolan'a "Unuttuğun gemi Troya'da, her yolculuk Troya'da başlar" temalı bir mektup gönderildi. Mektupta ünlü yönetmene "Gemini arıyorsan Türkiye'de, Troya Müzesi'nde" şeklinde bir hatırlatma yapılarak "her yolculuğun Troya'da başladığı" vurgulanıyor.

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Serginin öne çıkan eserlerinden biri, Odyssey destanındaki deniz yolculuğunun simgelerinden Hippoi teknesinin antik dönem yapım teknikleri esas alınarak yeniden inşa edilen modeli oldu. Kavela-zıvana yöntemiyle, metal bağlantı kullanılmadan üretilen tekne, Troya Müzesi'nin kalıcı sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Troya Projesi Denizcilik Alanı Sergisi, deneysel arkeoloji yöntemiyle antik denizcilik kültürünü, gemi yapım tekniklerini ve Akdeniz'in ortak kültürel mirasını görünür kılmayı amaçlıyor. Proje, Homeros'un destanlarının şekillendiği coğrafyanın denizcilik geçmişine dikkat çekmeyi ve Troya'nın bu mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

 

 

 

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