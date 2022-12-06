Onları çok seveceksiniz! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

06 Aralık 2022 Salı, 00:02

Yitireceğimizi bile bile doğayla tutuştuğumuz, inatla da sürdürdüğümüz kavgaya karşı çıkanlarımız da yok değil. Bu sürecin nereye evrileceğini bilmek zor. Ne ki sanat insanları bu yolculukta da öncelikle çocuklarla el ele vermeyi önemsiyor / yeğliyor.

Sulak Alan Mahallesi sakinlerinden Uzunbacak’ın “Merhaba!” diye seslendiği bu yapıtta, işte o sanatçılardan üçü bir araya gelmiş.

Mavi’yle Ege’nin Uzunbacak ve arkadaşlarıyla el ele yaşadıkları maceranın öyküsünü, yazar Defne Ongun Müminoğlu, “Alaçatı Kuşları” adlı çevre platformunu da hayata geçiren Serap Yurdaer Erboy’la birlikte yazmışlar. Gülşan Alçın Özek; renkli, canlı, pırıl pırıl resimleriyle Sulak Alan Mahallesi’ni, onun sakinlerini ve onlar için büyük adımlar atan Mavi ve Ege’yi de unutulmaz kahramanlar kılmış.





ARALARINDA TANIŞMADIĞINIZ VAR MI?

Elbette bilenlerimiz vardır ne ki büyük çoğunluğun yazık ki uzak kaldığını bildiğim özellikle Türkiye’miz ve dünyadaki sulak alanlar, buraları evleri bilen kuş türleri, sulak alanların değeri üzerine de bilgi veren yapıt, başta çocuklarımız, hepimizi bu çok değerli varlıklarla arkadaş olmaya, doğayı paylaşan herkesi yakından ilgilendiren kirliliğe karşı çıkmaya çağırıyor.

Ancak bunu yaparken öyle kocaman, uzak, erişilmesi zor hedefler koymuyor önümüze; tersine, bir parçası olduğumuz doğayla barışık bir yaşam sürme konusunda gündelik yaşamımızdan küçük, kolayca yerine getirebileceğimiz öneriler sunuyor.

Her büyük başarının küçük bir adımla çıkılan yolculuğun verimi olduğunu Uzunbacak ve arkadaşlarının öyküsünü anlatırken sessizce anımsatıyor.

Ülkemizde irili ufaklı yaklaşık 100 sulak alan olduğunu, buraları yaklaşık 500 farklı kuş türünün evleri bildiğini, yalnızca Alaçatı sulak alanını güzel kılan 170 farklı kuşun saptandığını, dünyanın en büyük tropik sulak alanının Güney Amerika’da olduğunu... bu yapıtı okuyan hiçbir arkadaşımın bundan böyle unutmayacağından hiç kuşkum yok.

Yalnızca bu sıraladıklarımı mı? Sizi daha ilk tümcelerinde içine alan sımsıcak öyküleriyle Uzunbacak’ı ve arkadaşları pelikan, flamingo, büyük akbalıkçıl, kaşıkçıkuşu, karabatak, kılıçgaga, dövüşkenkuş, akça cılıbıt’ı da hiç unutmayacak, yazarlarımızın çağrısıyla onları görmeye, aralarında tanımadıklarınız varsa onlarla da tanışmaya gideceksiniz.

Merhaba! Ben Uzunbacak / Defne Ongun Müminoğlu-Serap Yurdaer Erboy / Çizer: Gülşan Alçın Özek / Artemis Yayınları / 64 s. / 9+ / 2022.