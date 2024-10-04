Orkestra Akademik Başkent, sezona ilk seslendirme ile başladı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:52

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:52

Orkestra Akademik Başkent, 3 Ekim 2024 akşamı yeni sezonunu açtı. Konserin ilk yarısında nadiren seslendirilen Alexander Skriabin’in Andante’sini dinleme fırsatı sunan Orhun Orhon şefliğindeki Orkestra, ardından 2024-25 sezonunun ilk konserinde bir dünya prömiyeri gerçekleştirdi. Orkestranın keman sanatçılarından Ümit Önder’in Kamança Konçertosu’nun Göktuğ Çelik solistliğindeki büyük ilgiyle ve beğeni ile karşılanan ilk seslendirme sonrası yoğun alkışlarla iki kere bis yapıldı. Konserin ikinci yarısında ise Çiğdem Aytepe şefliğindeki, üyeleri farklı mesleklerden oluşan Saygun Filarmoni Korosu’nun, şef Orhun Orhon yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent’e eşlik ettiği sezon açılış konserinde Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri Gloria, Rengin Güney, Başak Tatar ve Elif Canbazoğlu solistliğinde seslendirildi. Sezon boyunca Klasik müziğin Ankara’daki en önemli destekçilerinden ve orkestranın geçen yılda yanında olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın katkıları ve CSO Ada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek konserler serisi, bu yıl da müzikseverlere unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor.

‘VAKFIN UNUTULMAZLARINDAN BİRİ’

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın, Vakfın karşılıksız öğrenci burslarında yararlanmış olan keman sanatçısı ve besteci Ümit Önder’in eserinin ilk seslendirilişi, Vakfın mekan sponsoru olduğu Saygun Filarmoni Korosu’nun ve kuruluşundan bu yana işbirliği yaptığı ve iki sezondur da konserlerini desteklemekten mutluluk duyduğu Orkestra Akademik Başkent Orkestrası’nın birlikteliği sezon açılış konserini Vakfın unutulmazlarından yaptı. Açılış konserinden sonra DenizBank Konserleri Serisi ile Ankaralı sanatseverleri klasik müziğin eşsiz eserlerinin keşfedilebileceği sezon boyunca, dünyaca ünlü solistler ve şeflerle dolu dolu bir program bekliyor. Benedict Kloeckner, Alexandra Conunova, Lucienne Renaudin-Vary, Kirill Trousov gibi dünya yıldızları, oda orkestrasinin daha da yakın atmosferi ile sahnede olacak.