Orkestra şefi Murat Cem Orhan: İşimiz çok, umudumuz daha da fazla...

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Telefon ile konuştuğumuz Orhan, “Aslında bu konser İtalya‘da gerçekleşecek konserlerimizin ilk adımı. İkinci adımda daha da büyük bir proje ile sanatseverlerin karşına çıkacağız” diyor ve ekliyor: “Bir orkestra şefi olmanın sorumluluklarından biri de kültürel diyalog kurmak ve geliştirmek... Takdir edersiniz ki uygarlık, ancak sanat ve bilimin ışığında yol alır. Hele ki dünyanın şu şartlarında... Bu yolculuk da bir tür temsil misali, uluslararası alanda da iki çift sözümüz var ortak kültüre dair... Devletin temelini kültüre dayandıran bir önderin yolu bu! Madem 100 yıl önce ulu önder, kadrosundan en nitelikli bürokratını İtalya’ya göndererek bir temel atmış. Bize düşen de o yapıya kültürel bakışla, bir görevle bir tuğla daha koymaktır. 5 ve 6 Ağustos konserlerimin gereği bu! Sonbaharda daha da kapsamlı ve büyük bir projeye adım atacağız ki ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. 100. yılında Cumhuriyetin yaş gününü; bir gelinin umutlarıyla ilmek ilmek dokuduğu gibi, müzikle, kültürle öreceğiz biz de... İşimiz çok, umudumuz ve enerjimiz daha da fazla...”

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Atatürk Ansiklopedisi’nde de yer aldığı üzere Ağustos 1923’te Türkiye, 1921 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı’nın ilk müsteşarı olan Suat Davaz’ı Roma’ya büyükelçi olarak gönderdi. Şubat 1924’te ise Giulio Cesare Montagna; İtalya’nın Türkiye elçisi olarak atandı. Duyarlı ve özenli çalışmalarıyla tanınan orkestra şefi Orhan’ın yönetimindeki Grosseto Şehir Orkestrası, Vicente Campos’un solistliğinde Haydn’ın (trompetin teknik yönlerini incelemek üzere yazdığı) mi bemol majör tondaki “Trompet Konçertosu”, Schubert’in (Rossini müziğini örnek alarak yazdığı) “Op. 70 İtalyan Stilinde Uvertür” ve Beethoven’ın (Haydn etkisiyle yazdığı ve sıra dışı eseri) “Op. 36 2. Senfonisi”ni sunacak.

