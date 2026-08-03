'Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün', hafta sonunda 718 binden fazla izleyiciye ulaştı

Geçen hafta vizyona giren "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" filmi, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan hafta sonunda Türkiye genelinde 718 bin 584 izleyici tarafından izlendi.

Paribu Cineverse'den yapılan açıklamaya göre, film hafta sonu boyunca Türkiye genelinde 718 bin 584 sinemasever tarafından izlendi. Yapım, özellikle genç izleyiciler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Açıklamada filmin çevrim içi bilet satışlarında da dikkat çekici bir performans sergilediği belirtildi. Sektörde ortalama yüzde 32 seviyesinde seyreden çevrim içi bilet satış oranının, film özelinde yüzde 53'e yükseldiği kaydedildi.

Filmin aksiyon sahneleri ve görsel anlatımının premium salon tercihlerine de yansıdığı aktarılan açıklamada, genel izleme oranında yaklaşık yüzde 1 paya sahip olan ScreenX formatının, bu filmde yüzde 3,9 tercih oranına ulaştığı ifade edildi.

Paribu Cineverse verilerine göre filmi izleyen üyelerin yüzde 56'sını 20-29 yaş grubundaki izleyiciler oluşturdu. Erkek izleyicilerin oranı yüzde 68 olarak gerçekleşirken, izleyicilerin yüzde 66'sının tek işlemde iki bilet satın aldı.

Satılan biletlerin dağılımında öğrenci biletleri yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. Tam bilet oranı yüzde 46, indirimli bilet oranı ise yüzde 2 oldu.