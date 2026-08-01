‘Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün’ ve ‘Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün’ filmleri vizyonda

Peter Parker için artık yepyeni bir gündür, onu anımsamayan dünyada suç mücadelesini amansızca sürdürür. Ancak sevdiklerinin onu unuttuğunu, onsuz yaşadıklarını hissetmek Peter’da kontrol edemeyeceği bir değişime neden olur. Dünya Peter Parker’ı anımsamasa da o dünyayı unutmaz.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’tan (2021) beş yıl sonra yaşadığı korkunç kayıpların ardından Peter yalnız olmak zorundadır. Depresif Peter kasvetli bir yerde yaşar, arkadaşlarının yaşamlarını uzaktan izler. Tek uğraşı New York sokaklarında suçla savaşmaktır.

Ned’le MJ’nin yardımı olmadan görevi çok daha karmaşıklaşır. Dengesini, amacını kısa sürede bulmalıdır çünkü büyük güç büyük sorumluluk demektir. Yaşadığı dramlara karşın dünyada kendi iyilik kavramını gerçekleştirmeye çalışır, güçlü bir ahlak anlayışı vardır. Bu yeni macerasında Punisher’la yolu kesişir, Kara Dul Yelena Belova’dan gizli bilgiler edinir, Belova’nın hamam ofisi ajan filmlerine esprili bir göndermedir, yeşil dev adam Hulk’la kapışır. Onu en çok zorlayansa derin devletin peşinde olduğu, bir bedenden ötekine kolayca geçen telepat Jean Grey’dir. Fiziksel ve zihinsel olarak formda kalmalı aynı zamanda geçmişin sorunlarıyla da yüzleşmelidir.

HALKIN KAHRAMANI

Destin Daniel Cretton hem aksiyon hem de duygusal sahneleri nasıl yaratacağını iyi bilen bir yönetmen. Peter’ın karakterini derinlemesine analiz eder. Genç kahramanın ergenlikten yetişkinliğe geçişi kaotik olur. DNA’sı mutasyona uğradıkça içindeki örümcek bedeninin kontrolünü ele geçirir. Cretton, Eve Dönüş Yok’un bıraktığı yerden devam eder, kendi özgün bakışını, tonunu yansıtır. Örümcek Adam’ın gözünden New York’u havadan görmek heyecanlı bir deneyimdir. Küçük kameralar, kanatlı tulumla uçuş tekniği, parkur videoları sayesinde izleyici de Örümcek Adam’la birlikte uçar, havada süzülür, tepetaklak asılı kalır.

Tobey Maguire komşu çocuğu Peter Parker’dı, Andrew Garfield daha havalıydı, mahallenin delikanlısı Tom Holland büyüdü, olgunlaştı. İçimizden biri olan Tom Holland, Örümcek Adam karakterine tam büründü. Komedi ve dramda, fiziksel performansta Tom kadar iyi bir oyuncu bulmak enderdir. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo’nun oynadığı Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün serinin en başarılı bölümü.

YARATICILIĞIN GÜCÜ

Oyuncu Johnny Depp, ilk uzun metrajı Brave (Cesur/1997) filminden 29 yıl sonra Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün’le yeniden yönetmen koltuğunda. Donnie Brasco (1997) filminde birlikte çalışırken Al Pacino Johnny Depp’e ressam-heykeltıraş Amadeo Modigliani’yle ilgili bir film çekmelisin demişti. Pacino, aktör dostu Depp’in sanatçı duyarlılığına sahip olduğunu çok iyi biliyordu. “Modigliani tüm zamanların en büyük çağdaş sanatçılarından biriydi. Aynı zamanda yeni olasılıkların var olduğu bir dönemi, bakış açısını simgeliyordu. Onun vizyonu beni büyülüyor. İnatla kendi yolunda ilerledi. Geleneklere karşı alerjisi vardı. Onun savunduğu her şey bende derin yankı yapıyor. Al’a hayır diyemezdim” diyen Depp, Dennis McIntyre’ın oyununu sinemaya uyarladı.

1. Dünya Savaşı’nın ortasında üç arkadaş, Modigliani, ressam Maurice Utrillo’nun ressam Chaim Soutine meteliksizdirler, yaşama tutunmak için tablo yapıp satarlar.

Sanat simsarına, varsıl koleksiyonere yaşam dersi veren Modigliani’nin sıradışı, onurlu yaşamını dramatik komedisinde başarıyla anlatan Depp, yaratıcılığın gücünü, hayranlık duyduğu bu yeteneği savunuyor. Filmini rock and roll’cu Jeff Beck’e adamış. Riccardo Scamarcio , Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Al Pacino, Luisa Ranieri oyuncu kadrosunda. Riccardo Scamarcio, Depp’in oyunculuğunu anımsatan bir performansla karşımızda. Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün, Johnny Depp’in hayran olduğu sanatçı Modigliani’ye saygı duruşu.