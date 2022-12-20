20 Aralık 2022 Salı, 00:02

Osman Zeki Özturanlı yaşadığı dönemin ruhunu yansıtan, toplumsal dönüşümünün sarsıcı hikâyelerini küçük insan öyküleriyle anlatan bir yazarlar kuşağının usta öykücülerinden…

Özturanlı’nın Bütün Hikâyeleri (Ötüken Neşriyat) adlı kitabı, kimi edebiyat çevrelerince uzun yıllar “sadece köy edebiyatı, yerel edebiyat” diye küçümsenen, fakat aslında Ege kasabalarında bir tarım toplumundan bir tüketim toplumuna geçişi, beldelerin sayfiyeler halinde betonlaşarak şehirleşmesini, bu karmaşada yitip giden insan ilişkilerinin, trajik ama “ironik”, gerçekçi ama romantik anlatılarının duru ve ustalıklı bir anlatımla kaleme aldığı hikâyelerden oluşuyor.

Osman Zeki Özturanlı’nın neredeyse kırk yıl sonra yeniden gün ışığına çıkan ve zamana direnen hikâyelerinden oluşan Bütün Hikâyeleri, bugün popüler kültür ve medya-sosyal medya etkisiyle bozulmuş bir yazınsal boşlukta, temiz ve arı bir Türkçeyi, yaşamın akışını insancıl gerçeklikten kopmadan anlatan, sağlam kurgularıyla edebiyatı özlemiş okuyucular için yetkin bir deneyim vaat ediyor.

Hikâyelerdeki diyalekt ve lehçe kullanımlarının dilini koşulsuz seven ve özen gösteren usta bir yazarın üslubunda abartısız ama sahici dokunuşlarla şiirselleştiği de ayrı bir araştırma konusu olmaya aday.

Yapıtta yazarın Mühür, Tabanca, Başakçılar, Kör Karga adlı hikâyelerinin yanı sıra önceden bir kitaba girmeyen Türk Dili dergisinde kalmış hikâyeleri de yer alıyor.

Osman Zeki Özturanlı - Bütün Hikâyeleri / Osman Zeki Özturanlı / Ötüken Neşriyat / 375 s. / 2022.