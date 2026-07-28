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Oyuncak hikayesi 5'ten rekor: 2026'nın en çok kazanan filmi oldu!

Oyuncak hikayesi 5'ten rekor: 2026'nın en çok kazanan filmi oldu!

28.07.2026 15:48:00
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Haber Merkezi
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Oyuncak hikayesi 5'ten rekor: 2026'nın en çok kazanan filmi oldu!

Sinema salonlarında büyük bir gişe başarısına imza atan Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5), küresel çapta 1 milyar dolar barajını aşarak 2026 yılının şu ana kadar en çok hasılat elde eden yapımı unvanını ele geçirdi.
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Serinin önceki filmlerinin izinden giderek globalde büyük bir rüzgar estiren Oyuncak Hikayesi 5, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle rekorlara doymuyor. Elde ettiği rakamlarla 2026 vizyon sezonunun zirvesine yerleşti.

OYUNCAK HİKAYESİ 5, 1,02 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE

Serinin son iki filminin başarısını sürdürerek dünya genelinde 1 milyar dolar baremini aşan Oyuncak Hikayesi 5, bu yıl içerisinde bu başarıyı yakalayan üçüncü film oldu. Film, ulaştığı 1,02 milyar dolar hasılatla 2026’nın şu ana kadarki en çok kazanan yapımı konumuna yükseldi.

Oyuncak Hikayesi 5’in serinin tüm zamanlardaki en çok hasılat yapan yapımı unvanını alabilmesi için ise 1,07 milyar dolar hasılatlı Oyuncak Hikayesi 4’ü (Toy Story 4) geride bırakması gerekiyor.

2019’DAN BU YANA BİR İLK: SİNEMADA MİLYAR DOLAR REKORU

Önümüzdeki günlerde The Odyssey'in de bu gruba dahil olmasıyla birlikte, 2019'dan bu yana ilk kez bir takvim yılı içerisinde en az dört film dünya genelinde 1 milyar dolar baremini aşmış olacak.

Vizyona girecek olan Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day) ile yıl sonunda sinemaseverlerle buluşacak olan Avengers: Doomsday de hesaba katıldığında, 2026 yılının sonunda en az altı filmin 1 milyar dolar barajını geride bırakacağı öngörülüyor.

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