Oyuncu Serhat Kılıç’a Harbiye’de duygusal veda...

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Kılıç'ın ailesi, yakınları, dostları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kılıç'ın sanat hayatı ve rol aldığı yapımların anıldığı törende, dostları ve meslektaşları oyuncuyu anlattı.

‘MEKANI CENNET OLSUN, NUR İÇİNDE YATSIN’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Bizim yolumuz Seksenler dizisinde kesişmişti. Ben kendisini daha önce biliyordum ama tanımıyordum, Seksenler'le tanıdım. İtiraf etmek gerekirse ona gerçekten çok küçük bir rol teklif ettim. O da hiç dert etmedi ama o rolü öyle bir oynadı ki, öyle bir büyüttü ki tabii ki diğer arkadaşlarımızla birlikte bir anda bizim dizinin en önemli hikayesi haline geldi. Serhat öyleydi zaten, her şeyi büyütüyordu. Ona bir kartopu verin, çığ yapıyordu. Mutluyken çok mutlu oluyordu, üzülünce çok üzülüyordu, çok gülüyordu, çok ağlıyordu, her şeyi çok yapıyordu Serhat. Ne diyelim, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun” dedi.

‘HAKKINI HELAL ET USTA’

Oyuncu Ertan Saban, “Geçenlerde bir şey okumuştum; çok ağlayanlar, çok takanlar ve çok terleyenler bu gezegene, bu hayata hizalanmakta zorlanırmış. Umarım ki inşallah öbür tarafta çok iyi bir simetri yakalayacaktır güzel kardeşim. Hakkını helal et usta” dedi.

‘HUZURLA UYU ARKADAŞIM’

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, “Hayata ve mesleğine tutkuyla yaklaşan; ailesine, sevdiklerine, ona emeği geçen tüm öğretmenlerine karşı vefasını esirgemeyen, coşkusu yüksek bir arkadaşımızdı. Meslektaş olarak bulunmaz Hint kumaşıydı. Provada yorulmayan, ekip ruhuna inanan; namuslu, samimi, sahnede sırtını güvenle yaslayabileceğin, oyun oynamaktan sonsuz keyif alan, hücrelerine kadar komple oyuncuydu. Bizler hayata karşı çocuksu merakına ve yüksek enerjine yetişmeye çalışanlar, daha önce hiç senin gibi bir dostla karşılaşmamıştık. Evet, eksildik. Ezcümle; biz seni çok sevdik. Anıların, yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım” dedi.

‘HEM DOSTUM, KARDEŞİM, MESLEKTAŞIM’

Oyuncu Mahir İpek, “Serhat deyince çok da öyle tarif edilebilecek, sınırları çizilebilecek bir insan değil. Ama Serhat benim için hep Emre'yle, Erdem'le, Bilkent'te öğrenciyken Ankara demek. Oradaki o giriş katındaki küçük dairede uzun uzun sabahlara kadar hayat konuşmak demek, tiyatro konuşmak demek. Serhat hem dostum, hem kardeşim, meslektaşım. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

‘MUAZZAM BİR ENERJİSİ VARDI’

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, “Baştan babası ve kız kardeşi olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tiyatro, sinema, televizyon severlerine. Serhat'ı ben çok genç yaşta, ikimiz de o genç yaştayken tanıdım. Devlet Tiyatrosuna girdiği zaman Erzurum'da galiba ilk oyunuydu, ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Uyandırmak zordu, uyutmak da imkansızdı. Huzur içinde uyu” dedi.

‘ALKIŞLARIN HİÇBİR ZAMAN DİNMEYECEK’

Oyuncu Selim Bayraktar, “Biz oyuncuların hayatı hep başka hikayelerde var oluyor. Başka hikayelerde ölüyoruz, yeniden diriliyoruz. Perdeler öyle öyle açılıp kapanıyor. Belki bugün Serhat'a perde kapanmış olabilir. Ama eminim ki buradaki bütün arkadaşları olarak bir araya geldiğimizde, ‘Serhat burada olsaydı böyle derdi’ diyeceğimize inanıyorum. Çünkü bizde çok ciddi etkisi oldu. O yüzden bugün perden kapanmış olabilir ama alkışların hiçbir zaman dinmeyecek” diye konuştu.

‘SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM’

Oyuncu Emre Karayel, “Serhat gibi, hayat nereye götürürse götürsün onların yeri asla değişmez. Serhat benim için öyle birisiydi. Arkadaşımdı, dostumdu, sırdaşımdı, akıl hocamdı, öğretmenimdi. En çok da kardeşimdi. Dün abim abim aradı, ‘Ailemizden birini kaybettik oğlum’ diye ağlayarak beni aradı. Öyleydi. 30 yıl dile kolay. 30 yıl boyunca birbirimizin hayatına şahit olduk ve şimdi burada onun ardından konuşuyor olmak gerçekten çok üzücü benim için. Serhat'ı tanıyan herkes başka bir Serhat anlatacaktır, dinlediniz zaten anlatıyorlardı. Çünkü hepimizin hayatına başka bir şekilde dokunmuştur o. Hayatımdan Serhat Mustafa Kılıç diye biri geçtiği için ben çok şanslıyım. Bana öğrettikleri, bana verdikleri için. Yanımda olduğu kötü zamanlar için. Birlikte güldüğümüz, kavga ettiğimiz, dertleştiğimiz, saçmaladığımız bütün o yıllar için teşekkür ederim sana kardeşim. Sana söylenecek daha çok şeyim vardı. Herhalde insanın en çok canını yakan da bu oluyor. 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim, seni çok özleyeceğim. Hakkım varsa helal olsun. Sen de hakkını helal et. Hoşça kal, toprağın bol, mekanın cennet olsun” şeklinde konuştu.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Anma töreninin ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Kılıç'ın cenazesi, yarın Ankara'da öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.