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Oyuncu Serhat Kılıç’a Harbiye’de duygusal veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Oyuncu Serhat Kılıç’a Harbiye’de duygusal veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

7.09.2026 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Oyuncu Serhat Kılıç’a Harbiye’de duygusal veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenleniyor. Ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenin ardından Kılıç’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderilecek.
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Kağıthane Nurtepe Mahallesi’ndeki evinde yaşamını yitiren oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenleniyor.

51 yaşında hayatını kaybeden Kılıç’ın ailesi, yakınları, birlikte çalıştığı oyuncular ve sanat dünyasından dostları törende bir araya geldi.

MESLEKTAŞLARI KILIÇ’A VEDA EDİYOR

Çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde rol alan Serhat Kılıç’ın hayatına ve sanat kariyerine ilişkin anılar törende paylaşılıyor.

Sanat dünyasından isimler de yaptıkları konuşmalarla Kılıç’a veda ederken, törende duygusal anlar yaşanıyor.

ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenin ardından Kılıç’ın naaşı, defnedilmek üzere Ankara’ya gönderilecek.

Serhat Kılıç için 8 Eylül Salı günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Kılıç, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İlgili Konular: #Cenaze #Serhat Kılıç