Oyuncu Zoe Kravitz’in psikolojik gerilim-kara komedisi Gözlerini Kırp gösterime girdi

Aşırı lüks partilerde kokteyl hostesi olarak çalışan, görünmez olmaktan bıkan, zar zor geçinen Frida, kendine, “Benim zamanım ne zaman gelecek” diye sorar. Sempatik ev arkadaşı kokteyl hostesi Jess’le birlikte teknoloji milyarderi Slater King’in partisinde hizmet verirken Frida milyarderin ilgisini çeker. Slater’ın davetiyle ve ekürisiyle birlikte Frida ile Jess zengin işadamının cennet adasına giderler. Cep telefonları toplanır, dış dünyayla iletişim kesilir, doğal yaşama, organik beslenmeye dönülür. Her şey çok mükemmeldir, yemekler lezzetlidir, şampanya su gibi akar. Slater çok konukseverdir, arkadaşları da dost canlısıdır. İlk kez bu denli konforlu bir ortama katılan Frida ile Jess, mekânın tadını çıkarmaya bakarlar. Kadınların hepsi üniforma gibi beyaz elbiseler, mayolar giyerler, hepsi bir örnektirler. Erkeklerde böyle bir zorunluluk yoktur. Jess’e “Artık bizim zamanımız geldi” diyen Frida, Slater’la yakınlaşmaya başlar. Bir süre sonra Jess, Frida’ya “Burada bir terslik var, evimize dönelim” dese de Frida “Burada görünmez değiliz, herkes bize değer veriyor” diyerek Jess’i adada kalmaya razı eder. Frida bu mükemmel tablonun karanlık yüzünü gördüğünde iş işten geçer.

SAHTE GÖZYAŞLARI

Psikolojik gerilim-komedi-dramla birlikte duygusal boyutu da olan film Yucatan cangılında çekildi. Oyuncu seçimi de çok iyi, 1990’ların ünlü adları Geena Davis, Christian Slater, Haley Joel Osment, Kyle MacLachlan’la birlikte Channing Tatum, Naomi Ackie, Alia Shawkat, Adria Arjona, Simon Rex var oyuncu kadrosunda. Tatum, Ackie, Shawkat oyunculuklarıyla ışıldıyorlar.

Slater King’de ayrıksı rolüyle Channing Tatum ile Frida’da Naomie Ackie’nin ikili sahneleri unutulmaz. Yapım tasarımları, müzik seçimleri başarılı. Görüntü yönetmeni Adam Newport-Berra’nın canlı doygun renk paleti, gösterişli, etkileyici görüntüleri dikkat çekiyor. Geriye dönüşler, klip tarzı kısa kesmeler, ayrıntı içeren planlar, yakın yüz planları sinemasal anlatıma katkıda bulunuyor. Travma, bellek, hatırlamak, unutmak, bağışlama, toksik erkeklik, kadına şiddet, baskı rejimini işleyen, uyduruk medya lansmanlarında kapitalist avcıların döktüğü sahte gözyaşlarını çok iyi analiz eden Kravitz’in ilk uzun metrajı Gözlerini Kırp (Blink Twice/2024), The Stepford Wives (Stepford Kadınları, 1975, 2004), Get Out (Kapan/2017), Midsommar (Ritüel/2019), Promising Young Woman (2020), D’ont Worry Darling (Dert Etme Sevgilim/2022) gibi başarılı yapımların listesine katıldı.

SAPKIN MİLYARDERLER



Şarkıcı Lenny Kravitz ile oyuncu Lisa Bonet’nin kızları, şarkıcı, oyuncu, takı tasarımcısı Zoe Kravitz (The Batman, Mad Max: Fury Road, Kimi) senaryosunu yazdığı, yönettiği, yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metrajında başarılı bir feminist psikolojik gerilim-kara komedi gerçekleştirmiş. Kravitz, #MeToo hareketinden, çok sayıda ünlü kadını taciz eden yapımcı Harvey Weinstein’dan, 18 yaşından küçük kızları özel adasına götürerek tecavüz eden, ünlülere, İngiliz kraliyet ailesine geniş bir seks trafiği ağı yaratan Jeffrey Epstein’dan önce filminin senaryosunu arkadaşı E.T. Feigenbaum’la birlikte yazmış. Teknoloji milyarderi King bize Epstein, Weinstein gibi varsıl işadamlarının karanlık yüzlerini en ince ayrıntısına dek gösteriyor. “Bu öykü kadınlara dikte edilen kuralları yerine getirmedikleri zaman neler olabileceğini anlatıyor. Kadınlardan her gün her zaman gülümsemeleri, rol yapmaları isteniyor. Teröre, şiddete, tecavüze uğradığımız zaman unutmamız, eğlenmeye, gülümsemeye devam etmemiz, oyunu kurallarına göre oynamamız bekleniyor. Artık önce hep hemcinslerimi düşünüyorum” diyen Kravitz, cesur, eleştirel, sorgulayıcı bir yapımla karşımızda.