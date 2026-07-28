Ozanın günü etkinlikleri Haluk Şahin ve Cevat Çapan’ın danışmanlığında 1-2 Ağustos’ta yapılacak: Homeros’un sesi Bozcaada’da

“Ozanın Günü ve Homeros Okuması” 25. yılını kutluyor. Geleneksel hale gelen bu kültür sanat etkinliği bu yıl 1-2 Ağustos’ta yapılacak. “Ozanın Günü” etkinlikleri Haluk Şahin ve Cevat Çapan’ın danışmanlığı altında, Bozcaada Belediyesi ve halkın da desteğiyle düzenlenecek.

“Mitoloji bizim neyimiz olur? Ya Odysseus?” başlığıyla ilerleyecek paneli Prof. Dr. Haluk Şahin yönetecek. Panele Rüstem Aslan (Troya kazı başkanı), Nezih Başgelen (arkeolog) ve Sema Sandalcı (Odyssey çevirmeni) katılacak. 2002 yılında gazeteci Haluk Şahin’in kişisel çabalarıyla başlatılan etkinliğin ilk konuğu Cevat Çapan olmuştu.

Sonraki yıllarda ise Ülkü Tamer, İlhan Berk, Refik Durbaş, Eray Canberk, Kemal Özer, Erdal Alova, Turgay Fişekçi, Süreyya Berfe, Hakan Savlı, Akif Kurtuluş, Nazmi Ağıl gibi isimler ile ilerledi etkinlik.

DESTANLAR...

“Ozanın Günü ve Homeros Okuması”nda konuşmacı olarak katılan Nezih Başgelen etkinlikle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“Ozanın Günü’nün karakteristik etkinliği şafak vakti Bozcaada kıyısında toplanan katılımcıların sırayla, Anadolulu ozan Homeros’un anıtsal destanları İlyada (Ilias) ve Odysseia’dan (Odysseia) dizeler okumasıyla gerçekleştiriliyor” diyen Başgelen sözlerine şöyle devam ediyor: ‘Gül Parmaklı Şafak’ Eos, göğü gecenin karanlığından mora, kızıla, pembeye ve sarıya dönüştürerek kardeşi Helios’un (güneş) gelişini haber verirken Troia’nın karşısındaki kıyıda, Bozcaada/Tenedos Kalesi’nin kıyısında sessizce bir araya gelen katılımcılar konuklara sabah güneşinin ilk ışıklarıyla birlikte Homeros’tan dizeler okumaya başlıyor.”

Etkinlikte isteyen katılımcılar Homeros’u istediği dilde de okuyabiliyor. Şimdiye dek İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Fince, Yunanca, Danimarkaca, Boşnakça, Lehçe, Bulgarca, Japonca ve Macarca da okumalar yapılmıştı. Okuma sırasında konuklar sırayla başlarına her yıl Belgin Şahin tarafından hazırlanan defne dallarından yapılmış bir çelengi takıyorlar.

ÖZEL KONUK: ARİANA FERENTİNOU

Bu yıl programın özel konuğu, Penelope’nin hemşerisi, İthakalı gazeteci-yazar Ariana Ferentinou olacak. “Türkülü Mesaj” bölümünde ise Sadık Gürbüz, Kazdağları ve diğer eserlerini icra edecek. “Yılın Ozanı” ise Gonca Özmen. Sunumunu Leyla Çapan yapacak, programda Gonca Özmen’in şiirleri okunacak. Etkinliğin ikinci günü yani 2 Ağustos Pazar sabahı saat 06.00’da Salhane’de gelenekselleşen ünlü “Şafak Nöbeti” yapılacak.

Gündoğumu saat 06.25’te izlenecek. “Şafak Türküleri” bölümünde Adasu Akın, “Merhaba Yeni Gün!” başlıklı dinleti sunacak. “Homeros Okuması” kapsamında bu yıl yalnızca Odysseia okunacak. Metinler, eski Yunanca Sema Sandalcı, Türkçe Gonca Özmen ve gönüllülük esasına göre farklı dillerde katılımcılar tarafından seslendirilecek.

“Ve Hayat Devam Ediyor” bölümünde Adasu Akın, çello ve müze sunumu düzenleyecek. Program, 2 Ağustos Pazar günü saat 14.30’da Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda sahnelenecek “Kehanet: Troya: Mitos’un Çocukları-Troyalılar Konuşuyor” adlı oyunla devam edecek. Oyunun yazarlığını Yusuf Ay, yönetmenliğini ise Hüseyin Evcim üstleniyor.