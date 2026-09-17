Özgür Eryılmaz’ın ‘Eş Zaman İnsan’ sergisi, Ankara CerModern’de açıldı: İnsanlık halleri...

Özgür Eryılmaz’ın “Eş Zaman İnsan” sergisi, insanın kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu ilişkiyi resmin boşlukları ve dolulukları üzerinden ele alıyor. Sanatçı için boşluk, figürlerin çevresinde kalan alanla sınırlı değil; düşüncenin, karşılaşmanın, kimi zaman da çatışmanın yaşandığı bir zemin.

Doluluk ise üst üste gelen bedenlerden çok, yaşanmış zamanın, toplumsal ilişkilerin ve insanın taşıdığı izlerin resim yüzeyinde birikmesiyle oluşuyor.

CerModern’de izleyiciyle buluşacak çalışmalarda yüzler birbirinin içinde çoğalıyor, bedenler geometrik alanların arasından beliriyor. Bir figür kalabalığa karışırken bir başkası ondan ayrılıyor. Böylece resmin yüzeyi, aynı anda hem birlikteliği hem de bireyin kendi alanını görünür kılan hareketli bir yapıya dönüşüyor. Mavi, yeşil, sarı ve turuncunun yan yana geldiği resimlerde renk, figürleri çevreleyen bir unsur olmaktan çıkarak kompozisyonun kuruluşuna katılıyor. Kimi çalışmalarda insan toplulukları figürlerin gerisinde bir gölge gibi belirirken kimilerinde gölge figürün içinden yükseliyor, ona eşlik eden ikinci bir varlığın izini taşıyor.

BOŞLUK İLE DOLULUK ARASINDA

Eryılmaz’ın resimlerinde varoluş, boşluk ve doluluk arasındaki karşıtlık üzerinde kuruluyor. İnsan kendi başına var olurken bağlı olduğu daha büyük bütünlükten ve zamandan ayrı düşmüyor. Bu nedenle figürler, resimlerde tek başına duran kişiler olmaktan çok, birbirleriyle ilişki içinde şekillenen varlıklar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yaklaşımda geometri, figürlerin yerleştirildiği bir arka plan görevi görmüyor. Geometrik yapı, iletişimin, çatışmanın, uyumun ve uyumsuzluğun yaşandığı alanı belirliyor. Figürlerin birbirlerine yaklaşması, uzaklaşması ya da aynı yüzeyde üst üste gelmesi, insanın hem bireysel hem de toplumsal varoluşunu görünür kılıyor.

DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN

Eryılmaz, çalışmalarında olayların arka arkaya dizildiği doğrusal zaman anlayışı yerine farklı zaman katmanlarının aynı yüzeyde buluştuğu bir zaman-imge düşüncesine yöneliyor. Sanatçının “Topolojik zaman” olarak adlandırdığı bu anlayışta geçmiş, şimdi ve gelecek birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıyor. Figürlerin konumu değiştikçe zaman da resmin içinde yeniden kuruluyor. Bu nedenle aynı kompozisyonda hem tarihsel bir çağrışım hem de içinde bulunulan anın tedirginliği okunabiliyor. Eryılmaz, bu düşünsel zemini Gilles Deleuze’ün zaman-imge kavramıyla ilişkilendiriyor. Şiirde, edebiyatta, sinemada, tiyatroda ve müzikte karşılaşılan bilinç akışı, yapıbozum ve yeniden kurma yöntemlerinin resim için de mümkün olduğunu düşünüyor. Ancak resim, bu yöntemleri sözcüklerle değil, figürlerin konumları, boşlukların dağılımı ve renklerin birbiriyle kurduğu gerilimle taşıyor.

GÖLGENİN SAHNESİ

Gölge, sergide hem kişisel hem de toplumsal bir arka plan olarak beliriyor. Eryılmaz, gölge kavramının Freud ve Jung üzerinden okunabileceğini söylerken onu karanlık bir alanla sınırlamıyor. Gölge, figüratif anlatımı hareketlendiren, resmin anlamını çoğaltan oyunbaz bir unsura dönüşüyor. Resim yüzeyi, bu nedenle bir tiyatro sahnesini andırıyor. Bu sahnede antik Yunan tragedyalarından gelen izlerle geleneksel Türk gölge tiyatrosunun, minyatür sanatının ve çağdaş figüratif resmin olanakları yan yana geliyor. Figürler kimi zaman bir oyunun karakterleri gibi karşılaşıyor, kimi zaman da

sahnenin dışına taşacakmışçasına hareket ediyor. Resimlerdeki yüzler belirli bir kişiye ait olmaktan çıkıp farklı zamanların, kültürlerin ve insanlık hallerinin kesiştiği ortak bir figüre dönüşüyor.

KİMDİR?

72’de Gümüşhane’nin Torul ilçesinde doğan Özgür Eryılmaz, 1994’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2002’de Çukurova Üniversitesinde resim alanında yüksek lisansını tamamladı. 1994’ten bu yana görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışan Eryılmaz, çalışmalarını Adana’da sürdürüyor. Paris’te Carrousel du Louvre ve Galerie Art’et Miss “Carré”, Berlin’de Portakalçiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, Slovenya’da Galerija Sokolskega Doma, Ankara’da CerModern, Roma’da Castello Ruspoli di Nemi, İstanbul’da İmoga Art Gallery ve Londra’da Fokus Art Fair, sanatçının katıldığı sergi ve etkinlikler arasında yer alıyor. On kişisel sergi açan Eryılmaz, Alarm Art sanat topluluğunun üyesi. “Eş Zaman İnsan – Sözünü Toplayan Zaman” sergisi, 16 Eylül–25 Ekim 2026 tarihleri arasında CerModern’de ziyaret edilebilecek.