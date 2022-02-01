‘Pandemic’ adlı eser, dünyada koronavirüs pandemisini anlatan ilk bale

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

Pandemi tüm yaşam biçimimizi değiştirdi. Alıştığımız her şeyin dışına çıktık. Sıkıldık, yorulduk, yıprandık... Hayatın akışı değişti, bir ara her şey durduğu gibi sanat da durdu.

İşe, okula, alışverişe, tiyatroya, sinemaya giderken bir anda evlere kapandık. Yüzümüze maskeler taktık, nefes alamaz, karşılıklı konuşamaz, sevdiklerimize sarılamaz, kapalı yerlerde bir araya gelemez olduk ve bunlar iki yıla yakın hafiflemesine rağmen hâlâ sürüyor. Pandemi bitmedi, biz alıştık, kanıksadık ama hâlâ insanlar ölüyor ve biz hâlâ maske takmaya ve başkalarıyla aramıza mesafe koymaya dikkat ediyoruz.

Peki, ya tüm bu süreç, sahnede vücut diliyle, baleyle anlatılsa? Nasıl olur?

Önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde "Pandemic" adlı baleyi seyrettim.

Tüm yaşadığımız bu süreci kronolojik olarak izlerken aynı zamanda dansçıların kendilerinde oluşturduğu izleri de teatral anlamda seyrettik.

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait eser, sağlık görevlilerine ithaf edildi. İki sağlık çalışanını, temsilin başında sahnede gördük. Antalya Devlet Opera ve Balesi, öncü oluyor, dünyada ilk kez salgın süreci bale gibi bir sanat dalıyla sahneye geliyor.

Dijital efekt ve özel tasarlanmış video görüntüleriyle desteklenen balede bir de anlatıcı var. Anlatıcının uzun uzun konuşmaları beni rahatsız etti. Bence konu başlıklarını sadece söylese yeterliydi. Çünkü biz zaten bale ile bunu çok iyi anlayabildik. Anlatıcının uzun konuşması işin büyüsünü bozuyor.

Özellikle dijital dünya kısmında dev ekranda anlatıcının saçını düzeltirken ve bir gülümsemeyle görmek bütün bir bale boyunca ve yine anlatıcının büyük bir ciddiyetle anlattıklarının inandırıcılığı bir anda toz olup uçuyor. Özellikle de acı ve ölüm varken.

Bale başlı başına zaten tüm almamız gerekeni tüm güzelliğiyle yeterince veriyor.

Müzikleri Bach, Vivaldi ve Handel'e ait eserde, Emre Akyurt anlatıcı olarak yer alıyor.

Antalya DOB bale sanatçıları Iaroslava Volkova, Tolga Burçak, Müge Öğüt, Yağızhan Danış, Derya Tokgöz, Volkan Altunel, Milina Fidan, Burak Özbek, Seda Manaz, Umut Çaltekin, İlayda Binzet ve Artur Ivanov eserde yer alıyor.