Pera 77'de birçok etkinlik müzikseverlerin beğenisine sunulacak

The Marmara Pera bünyesinde faaliyet gösteren Pera 77, eylül ayında caz, funk, soul ve Latin müziğinin farklı örneklerini müzikseverlerle buluşturacak.
Beyoğlu'nda hizmet veren Pera 77'nin eylül programı, Istanbul Funk Unit feat. Yahya Dai konseriyle başlayacak.
Program kapsamında yarın Seran Bilgi, 11 Eylül'de Jozi Levi Brazil Project feat. Raika Mizanoğlu ve 12 Eylül'de Zeynep Özyılmazel'in "A Taste of Jazz" projesi sahnelenecek.
Pera 77'de 16 Eylül'de Konstantinos Bourvaris Quintet feat. Cenk Erdoğan "Pure Tone Amps Night" kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Konser programı 18 Eylül'de Cansu Nihal Akarsu, 19 Eylül'de Duygu Tarhan ve 23 Eylül'de Alara Noyan ile devam edecek.
Dilek Sert Erdoğan 25 Eylül'de, İpek Dinç 26 Eylül'de, Barış Alp Dönmez Quintet de 30 Eylül'de performans sergileyecek.