Pera Müzesi'nde 3 kült film gösterilecek, DJ performansları sunulacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 3 kült filmi "Şimdi Uzaklardasın" programı kapsamında gösterecek, filmlerin ardından izleyiciye ücretsiz DJ performansları sunulacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programlarının (Pera Film) hazırladığı programda, "Ucuz Roman", "Genç ve Heyecanlı" ile "Büyük Lebowski" filmlerinin ardından Engin Ertan, Doğu Yücel, Nil Kural ve Murat Güneş DJ performansları sergileyecek.

Gösterimlerin yapıldığı akşamlarda 19.00-23.00 saatlerinde müze sergileri de ücretsiz gezilebilecek.

Program, 12 Eylül saat 18.00'de Quentin Tarantino'nun "Ucuz Roman" filminin gösterimiyle başlayacak. Gösterimin ardından 21.00'de sinema ve müzik yazarı Engin Ertan, DJ kabinine geçecek.

Seri, 19 Eylül'de Richard Linklater imzalı "Genç ve Heyecanlı" filmiyle devam edecek. 18.30'daki gösterim sonrası uzun yıllar müzik yazarlığı yapan Doğu Yücel, filmin müzikal hafızasından ilhamla oluşturduğu seçkisini dinletecek.

26 Eylül'de ise Coen Kardeşler'in kült filmi "Büyük Lebowski" gösterilecek. Gösterimin ardından katılımcılara sinema yazarı ve gazeteci Nil Kural ile editör ve yazar Murat Güneş'in seçkisi sunulacak.

Etkinlik serisi kapsamındaki tüm DJ performansları ve akşam saatlerindeki sergi girişleri halka açık ve ücretsiz olacak.