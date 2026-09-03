Pera Müzesi'nde eylülde ücretsiz tematik sergi turları düzenlenecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, eylülde iki tematik sergi turu düzenleyecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 18 ve 25 Eylül'de gerçekleştirilecek ücretsiz rehberli turlar, Kütahya çini ustalarının esin kaynaklarından antik uygarlıkların ticaret dünyasına kadar uzanan zengin bir tarihsel anlatı sunacak.

Etkinlik kapsamında saat 18.00'de başlayacak "Kahve, Esin ve Yenilik" başlıklı tur, Sıradışı Minas sergisine odaklanıyor. Turda, kahvenin Osmanlı gündelik yaşamında yaygınlaşmasıyla Kütahya'daki çini ve seramik üretiminde ortaya çıkan dönüşüm ele alınacak. Turun öne çıkan durakları arasında, Minas Avramidis'in "Genovefa Hikayesi"ni işlediği tabak serisi ile dönemin romanları ve taş baskı eserleri arasındaki ilişki yer alacak.

Programın ikinci ayağı, saat 18.45'te Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi kapsamında düzenlenecek "Tanrılar, Semboller ve Ölçüler" turuyla devam edecek. Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma anlatılarını ağırlık nesneleri üzerinden inceleyen turda, Anadolu'nun 4 bin yıllık ticaret geçmişi mitolojik sembollerle buluşacak.

Sanatseverler turlara bağımsız olarak katılabileceği gibi dileyen ziyaretçiler her iki tura da iştirak edebilecek.

Sınırlı kontenjana sahip turlara katılım için "resepsiyon@peramuzesi.org.tr" adresinden rezervasyon yaptırılabilecek.